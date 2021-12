© Copyright : said bouchrit / Le360

Récemment constituée, la Chambre de commerce et d’industrie Maroc-Israël regroupe à ce jour près de 150 opérateurs économiques basés au Maroc, désireux de booster les investissements et les relations commerciales entre les deux pays. Son président, Saïd Benryane, revient sur la genèse, les objectifs et le programme de la Chambre pour l’année 2022.

C’est dans un hôtel 5 étoiles casablancais que le président de la Chambre de commerce et d’industrie Maroc-Israël (CCIMI) a organisé, ce jeudi 9 décembre 2021, une rencontre avec des représentants des médias nationaux pour présenter son plan d’action pour les prochains mois.

Cette association à but non lucrative, agréée par le ministère de l’Intérieur en septembre dernier, regroupe aujourd’hui près de 150 opérateurs économiques basés au Maroc, avec l’objectif de servir de ponts aux hommes d’affaires des deux pays.

Dans un entretien pour Le360, Saïd Benryane, un ancien diplomate, plusieurs fois ambassadeurs, est revenu sur la genèse de la CCIMI, née dans le sillage du rétablissement des relations diplomatiques entre le Maroc et Israël en décembre 2020.

«L’idée de créé la CCIMI a été exprimée dès le mois de février 2021, et le premier tour de table a réuni 65 membres fondateurs. L’assemblée constitutive s’est tenue dès le mois d’avril. Depuis, il y a eu la visite de nos homologues israéliens au Maroc (en juillet 2021) à bord des premiers vols directs reliant Tel Aviv à Marrakech, et à cette occasion, nous avons eu leur feedback concernant cette initiative. Ils ont par la suite suivi nos pas et créé à leur tour une chambre de commerce et d’industrie jumelle, à Tel Aviv, la Chambre de commerce et d’industrie Israël-Maroc, qui est également dirigée par un diplomate, en la personne de Yehuda Lancry, ancien ambassadeur d'Israël à l'ONU et en France», a confié Saïd Benryane.

Les deux chambres ont ensuite identifié «ensemble» un certain nombre d’actions à entreprendre, et constitué des commissions, notamment dans les domaines du commerce, des investissements, et pour des secteurs comme l’agriculture, l’eau, la santé et les affaires sociales, et les nouvelles technologies.

Après avoir reçu l’agrément du ministère de l’Intérieur en septembre dernier, la CCIMI a tenu une deuxième assemblée, avec cette fois plus de 150 membres, «ce qui montre qu’il y a un réel engouement», a affirmé notre interlocuteur.

«Nous nous sommes récemment rendu en Israël où nous avons arrêté une feuille de route commune, avec nos homologues israéliens, pour l’organisation d’un certain nombre d’évènements au cours de l’année à venir. Nous devions également prendre part au vol inaugural de Royal Air Maroc à destination de Tel Aviv le 12 décembre, mais l’apparition du variant Omicron a engendré un report de ce vol qui, je l’espère, aura lieu à la fin du mois de janvier 2022», a-t-il confié.

Selon le président de la CCIMI, plusieurs secteurs offrent des perspectives de coopération très prometteuses entre les deux pays, tels que les biotechnologies, l’eau, les énergies renouvelables, ou encore la santé. «Ce qui est recherché, c’est de bénéficier du savoir-faire et des solutions que nos amis israéliens ont développé grâce aux nouvelles technologies, au big data, l’intelligence artificielle, etc.»

Saïd Benryane annonce à cet égard qu’un grand groupe israélien, leader dans les biotechnologies, notamment dans le domaine médical, à convenu avec la CCIMI de former quelque 5.000 ingénieurs marocains sur 5 ans.

Les premiers mois de l’année 2022 verront par ailleurs l’organisation d’une série d’évènements marquant le démarrage réel des activités de la chambre. «Nous avons déjà un programme établi pour les trois premiers mois, et nous allons commencer par l’invitation du directeur général du patronat israélien, qui sera notre hôte pour un séminaire qui se penchera sur la question de comment faire du business avec Israël», a fait savoir le président de la chambre.

La CCIMI compte également organiser, chaque trimestre, un évènement dédié à un secteur bien précis, au Maroc ou en Israël.

Enfin, un grand forum d’investissement Maroc-Israël, sera organisé à Marrakech du 17 au 19 mai 2022. Selon Saïd Benryane, ce forum intitulé FMI2 (Forum Maroc-Israël de l’Investissement), qui va bénéficier de l’appui gouvernemental des deux pays, devrait réunir près de 300 participants, et sera centré sur l’innovation et les nouvelles technologies appliquées à l’ensemble des secteurs.