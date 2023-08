Réforme de la Moudawana: l’Istiqlal lance une consultation sur la famille

Nizar Baraka, secrétaire général du parti de l’Istiqlal (PI) et ministre de l'Équipement et de l'Eau.. DR

Nizar Baraka, le secrétaire général du Parti de l’Istiqlal (PI, majorité), vient d’annoncer le lancement de consultations citoyennes destinées aux militants de son parti, sur le thème de la famille, souligne la formation de la Balance dans un communiqué.

La démarche du PI intervient alors que la structure de la famille marocaine connaît une évolution constante dans ses formes et son mode de relations, s’appuyant, à la fois sur ses spécificités et sur les changements économiques, sociaux et culturels successifs, ajoute la même source.

«Face à ces changements, le parti consulte ses militantes et militants pour connaître leurs opinions concernant l’évolution de la famille marocaine. C’est en se basant sur ces résultats que nous formulerons les propositions nécessaires à la poursuite du processus de la réforme, conformément à la vision istiqlalienne», a expliqué celui qui occupe le poste de ministre de l’Équipement et de l’Eau. Nizar Baraka, cité par le communiqué.

La consultation du PI se fera à travers une plateforme digitale, structurée autour de 4 enquêtes: la famille au sens général, la femme, les aînés et les enfants. Le sondage, entièrement anonyme, est réservé aux militant(e)s et sympathisant(e)s du parti, à partir de codes d’accès leur permettant de répondre aux consultations, est-il précisé.

«Face aux débats actuels qu’engendre le sujet de la famille marocaine, et à la lumière des transformations de la famille marocaine dans ses différentes composantes, nous avons besoin de renouveler les approches pour suivre les perspectives d’amélioration de l’institution familiale et garantir les droits de toutes ses composantes. Notre proposition politique, sur ce sujet, doit se faire à la lumière de nos valeurs et de l’avis de nos militantes et militants», a affirmé Nizar Baraka.