Le ministre de l’Education Nationale, du Préscolaire et des Sports, Chakib Benmoussa, accorde une déclaration à la presse à l’issue de sa réunion avec les syndicats les plus représentatifs du secteur de l’enseignement, le 16 novembre 2021, à Rabat.

Chakib Benmoussa, ministre de l’Education nationale, du Préscolaire et des sports, a choisi les médias publics pour s’expliquer sur les nouvelles conditions de recrutement des enseignants, apprend Le360 de sources informées.

«Il prépare une grande sortie médiatique dans les deux jours qui vont suivre», expliquent nos sources alors que le cabinet du ministre travaille d’arrache-pied pour préparer ladite sortie.

Les nouvelles conditions de recrutement des enseignants ont suscité la colère des syndicats et des étudiants et plusieurs grandes manifestations ont été organisées un peu partout au Maroc.

L’une des conditions les plus décriées porte sur la limite d’âge pour l’accès au centre de formation et qui a été fixée à 30 ans. D’autres voix s’élèvent pour critiquer la non conformité de ces nouvelles conditions avec le statut de la fonction publique qui fixe l’âge maximal d’embauche à 45 ans.

Selon les sources contactées par Le360, cette polémique sera également au menu du prochain Conseil de gouvernement qui se tiendra cette semaine.