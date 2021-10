Chakib Benmoussa, ministre de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports.

Le ministre de l’Education nationale, du préscolaire et des sports, Chakib Benmoussa, a rencontré les secrétaires généraux des syndicats de l’enseignement les plus représentatifs. Le quotidien Al Akhbar rapporte, dans son édition du lundi 18 octobre, que le ministre s’est engagé, au cours de ces rencontres individuelles, à reprendre le dialogue avec les syndicats pour trouver des solutions aux problèmes en suspens.

Le secrétaire national de la Fédération nationale de l’enseignement (FNE), Abderrazak El Idrisssi, s’est félicité de ce premier contact avec le ministre de tutelle et a, en outre, exprimé son profond regret face à la poursuite des procès des enseignants contractuels. Il a ainsi réclamé leur libération et l’arrêt des poursuites judiciaires à leur encontre, ainsi que l’intégration de cette catégorie de personnel parmi les fonctionnaires du ministère. El idrissi a, par ailleurs, demandé au ministre d’accélérer la promulgation des décrets d’amendement relatifs aux cadres de la direction éducative et de mettre fin aux atermoiements du ministère dans la régularisation financière du personnel ayant bénéficié de promotions.

De son côté, la Fédération nationale de l’enseignement affiliée à l’UMT a fait part des résultats de ces réunions entre le ministre de l’Education nationale et les syndicats de l’enseignement. Le quotidien Al Akhbar rapporte que le secrétaire national de ce syndicat, Miloud Moussaid, a évoqué, au cours de cette rencontre, les dossiers revendicatifs de la corporation des enseignants, toutes catégories confondues. Moussaid a fait part au ministre de sa ferme volonté de faire baisser la tension que vit le secteur à cause des tergiversations des responsables face aux revendications légitimes des hommes et des femmes de l’Education nationale. D’autant, ajoute-t-il, que certains dossiers qui traînent depuis des années n’ont pas été traités par le précédent gouvernement.

Le secrétaire national de la Fédération nationale de l’enseignement a également demandé au ministre de se pencher sur les dossiers des inspecteurs éducatifs, des techniciens, des administratifs, ingénieurs, économes... Le syndicaliste de l’UMT a de même mis l’accent sur des dossiers pressants comme l’intégration des enseignants contractuels dans la fonction publique et la promulgation du décret relatif à la promotion, hors échelle, pour toutes les catégories d’enseignants.