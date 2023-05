Rabat: le wali désamorce la grève des propriétaires de cafés et de restaurants

Le bras de fer entre les propriétaires de cafés et de restaurants de Rabat et la présidente de la commune urbaine de Rabat, Asmae Ghlalou, s’oriente vers le dénouement, grâce à l’intervention du wali de la région de Rabat-Salé-Kénitra, Mohamed Yacoubi.

En effet, la grève annoncée par la Fédération nationale des propriétaires de cafés et restaurants (FNPCRM), le 31 mai, en guise de protestation contre la décision de la mairie, a été reportée sine die pour permettre aux négociations d’aboutir à des solutions qui arrangent les deux parties.

Ces négociations ont été initiées et supervisées par la wilaya de Rabat, rapportent les quotidiens Assabah et Al Akhbar dans leur édition du week-end des 27 et 28 mai.

Dans ce cadre, indiquent les deux quotidiens, «une première réunion a été tenue au siège de la wilaya de Rabat, sous la présidence du secrétaire général de la wilaya, entre la présidente de la commune urbaine de Rabat, Asmae Ghlalou, le président de la Fédération nationale des propriétaires de cafés et restaurants, Noureddine El Harrak, le chef de la division économique de la wilaya, les chefs de service à la wilaya et à la mairie de Rabat, et les représentants des propriétaires des cafés et restaurants de Rabat».

Lors de cette réunion, «les débats ont porté sur l’augmentation de la redevance d’occupation temporaire du domaine public dans les quartiers, en plus de la taxe sur les débits de boissons et le processus des autorisations».

La réunion a été sanctionnée par un accord entre les deux parties en vue de tenir, mercredi prochain, «une autre réunion élargie entre le secrétaire général de la wilaya, la présidente de la commune urbaine de Rabat, Asmae Ghlalou, le Trésorier régional de Rabat, les responsables des services techniques et les représentants de la FNPCRM».

La présidente de la commune urbaine de Rabat, indique Al Akhbar, a promis de revoir sa politique fiscale et de soumettre les nouvelles décisions à la prochaine session du conseil de la ville de Rabat. Autant dire que la crise entre les deux parties serait sur la voie du dénouement.