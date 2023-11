Rabat: le directeur exécutif du comité onusien contre le terrorisme rend hommage au Maroc

Directeur exécutif du comité onusien contre le terrorisme auprès du Conseil de sécurité de l’ONU, Weixiong Chen, a indiqué que le Maroc était un partenaire fort et proche de la direction exécutive dans la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent.

Dans son intervention, au cours des travaux de la troisième conférence internationale sur la lutte contre l’extrémisme violent, qui ont débuté ce mardi 14 novembre 2023 à Rabat, Weixiong Chen a salué le progrès notable réalisé par le Royaume dans ce domaine.

Un progrès, a-t-il poursuivi, qui est reconnu par le comité de lutte contre le terrorisme, relaie Al Ahdath Al Maghribia de ce mercredi 15 novembre.

Ce haut responsable onusien a souligné que «l’Observatoire marocain sur l’extrémisme et la violence (OMEV) et le centre des politiques pour le nouveau sud sont des membres actifs dans le réseau des recherches internationales, qui comprend 100 instances mondiales. J’ai été, aussi, informé dernièrement de la création du Centre national de lutte contre l’extrémisme, de désengagement et de réhabilitation».

C’est un pas important, a poursuivi le directeur exécutif du comité onusien contre le terrorisme, qui démontre le ferme engagement du Royaume dans la lutte contre le terrorisme et la recherche d’une solution globale dans les domaine de la protection, de la réhabilitation et de la réinsertion.

Weixiong Chen a, par ailleurs, attiré l’attention sur les régions du Sahel et du grand sud du Sahara africain, qui sont devenues le principal théâtre de l’activité terroriste, indiquant que «l’influence du terrorisme ne fait que croître à cause des crises de l’écologie, de la pauvreté, de la faiblesse de l’administration et des violations des droits de l’homme. Des défaillances qui permettent aux groupes terroristes et extrémistes violents d’exploiter les injustices locales pour répandre leur idéologie».

Le directeur exécutif du comité onusien contre le terrorisme a ensuite, relaie Al Ahdath Al Maghribia, alerté l’assistance sur l’exploitation par les terroristes des technologies d’information, y compris les applications liées aux intelligences artificielles.

Ces technologies renforceront les capacités des terroristes et des extrémistes violents pour répandre leur propagande, embrigader de nouveaux membres et organiser des entraînements virtuels.

Le directeur exécutif du comité onusien contre le terrorisme a par ailleurs mis en garde contre «l’utilisation des systèmes de drones à des fins terroristes qui fourniront aux organisations terroristes des potentialités avancées pour planifier et exécuter les attentats».

Pour contrer le terrorisme et l’extrémisme violent, le directeur exécutif a appelé à une coopération entre les pays pour lutter contre les défis communs du terrorisme et les menaces émergentes.