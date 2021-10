© Copyright : DR

Le ministère algérien des Affaires étrangères vient d’être pris en flagrant délit de diffusion d’une fake news anti-marocaine sur le compte Twitter d’une télévision libanaise. Après la réaction rapide de la diplomatie marocaine, le tweet a été effacé, mais pas la preuve indélébile de cette supercherie.

Vraisemblablement, le régime algérien vient de découvrir une nouvelle méthode pour pouvoir, du moins le croit-il, amplifier sa propagande anti-marocaine. Il s’agit cette fois-ci de la diffusion de fake news, ne serait-ce que momentanément, sur des réseaux sociaux tiers.

Dimanche 25 octobre, sur le compte Twitter de la télévision libanaise, NBN, d’obédience chiite et porte-voix du Mouvement «Amal» que dirige Nabih Berri, l’inamovible président du parlement libanais (depuis 1992), mais aussi proche du gouvernement irakien, a diffusé un tweet pour le moins bizarre. Resté actif pendant quasiment 24 heures, ce post, consulté une dizaine de fois, comporte une brève déclaration sur les relations maroco-israéliennes, attribuée au ministre irakien des Affaires étrangères.

Ce tweet de la TV libanaise, qui a tout l’air d’être authentique car illustré de la photo du chef de la diplomatie irakienne, reprend mot à mot une expression que Ramtane Lamamra avait déclinée la veille, samedi 23 octobre, sur le plateau de la chaîne d’information russe, RT-arabe. «Le Maroc est arrivé au point de se montrer fort de ses relations avec Israël», est-il ainsi littéralement écrit sur ce qui s'apparente à un vrai tweet.

Lundi matin, Le360 l’a appris de sources diplomatiques autorisées, le département de Nasser Bourita a réagi en demandant des explications auprès des autorités irakiennes. Surprises, ces dernières ont immédiatement démenti toute implication dans la publication de cet étrange tweet. D’ailleurs, dans les quelques minutes qui ont suivi la réaction marocaine, la chaîne NBN a complètement effacé le post incriminé, dont une copie a cependant été conservée par les autorités marocaines.

Le fake-tweet attribué par la propagande algérienne au ministre des Affaires étrangères irakien, et supprimé dès que la supercherie a été découverte.

Cette tentative algérienne de faire endosser à ses alliés chiites de l’axe Iran-Amal et du Hezbollah libanais, ou du moins de les impliquer par procuration dans sa croisade contre le Maroc, n’a finalement servi qu’à mettre à nu les basses manœuvres du régime algérien.

Il reste à présent à savoir comment le ministère algérien des Affaires étrangères a-t-il bien pu réussir à berner la TV libanaise?

Tout laisse croire que le département de Lamamra a envoyé une partie de l’enregistrement audio de son intervention sur RT-arabe, en attribuant le «son» à son homologue irakien, sachant que NBN est très prompte à diffuser tout ce qui est anti-israélien.

Le contexte en Irak s’y prêtait également, puisque la justice de ce pays, sous la coupe du régime des Mollahs iraniens, avait lancé des mandats d’arrêt, le 26 septembre dernier, contre des personnalités originaires du Kurdistan irakien, sous prétexte qu’elles avaient appelé, lors d’un colloque international organisé à Erbil, à la normalisation des relations avec Israël.

Alors que le ministre algérien des Affaires étrangères avait pourtant affirmé, samedi dernier, que «l’Algérie n’est pas une adepte de la diplomatie des haut-parleurs, mais agit dans la transparence et la clarté», voilà que cette propagande scandaleuse de la junte algérienne, assortie d'une fake news flagrante, a été fermement démentie par les autorités irakiennes, et a fait tomber le masque de Ramtane Lamamra.

Il faut reconnaître que ce même Lamamra, qui subit les pires revers de sa carrière, et qui s’est vu infliger une gifle magistrale au sujet de l’intégrité territoriale du Maroc de la part de la majorité des pays arabes, dont l’Arabie Saoudite, le Qatar et les Emirats Arabes Unis, ne dispose plus que des fake news comme ultime ressort pour tenter de redorer le blason d’une diplomatie algérienne en pleine déliquescence. Le revers infligé par les pays arabes est d’autant plus dur à encaisser pour Lamamra que celui-ci n'a de cesse de claironner sur tous les toits que son pays va accueillir le prochain sommet de la Ligue arabe.

Les échecs à répétition de Lamamra, qui fait une diplomatie de la rupture avec les pays du voisinage, se laissent d’ailleurs deviner sur son physique. Lors de la réunion ministérielle préparatoire du 6e sommet UA-UE, qui s’est tenue dans la capitale rwandaise, Kigali, hier, mardi 26 octobre 2021, Ramatane Lamara est apparu vieilli, ventru, trapu. Il ne parvenait même pas à tenir son dos droit, comme en attestent les photos de ses réunions avec ses homologues africains. Tout indique qu’il se trouve au bord d'une dépression nerveuse, sans doute tout comme les généraux de la junte qui dirigent son pays.