Prévarication: le PAM fait le grand ménage

Le Parti authenticité et modernité (PAM) a décidé de geler l’adhésion des parlementaires Lahbib Bentaleb et Safiya Belfkih en raison de «violations des règles organisationnelles» et de «manquement à leur devoir». Le premier, élu dans la région de Marrakech-Safi, est membre de la chambre des conseillers tout comme son épouse et ses deux fils qui siègent au Parlement sous l’étiquette du PAM. De son côté, Safiya Belfkih est également élue à la chambre des conseillers pour la région de Guelmim-Oued Noun, rapporte Al Ahdath Al Maghribia du vendredi 22 mars.

Dans un communiqué publié à l’issue de la réunion du 20 mars, le bureau politique souligne que «la décision a été prise à la suite des rapports du parti faisant état de violations continues des règles organisationnelles, de manquements délibérés à l’accomplissement de leurs devoirs tels que stipulés par le statut du parti, de désobéissance aux décisions de ses organes, de boycott de ses activités officielles sans justification, notamment le cinquième congrès national et leur persistance à conclure des alliances avec d’autres partis en dehors de ce qui a été décidé par les organes du parti».

Au cours de cette réunion, les membres du bureau politique ont abordé la question sociale, notamment la réforme des régimes de retraite. Dans son communiqué, le parti a salué l’engagement responsable et courageux du gouvernement à ouvrir ce vaste chantier pour dépasser les dysfonctionnements qui se sont accumulés. Ce faisant, le bureau politique a appelé les parties concernées à s’engager avec sérieux et patriotisme à réaliser cette réforme souhaitée «loin des discours sceptiques ou des propos répandant des inexactitudes dans les rangs des citoyens».

Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia souligne que le bureau politique du PAM a par la suite examiné les données préoccupantes publiées par Bank Al-Maghrib à l’issue de la réunion de son conseil d’administration. Il a ainsi entendu un rapport détaillé présenté par le dirigeant Adib Benbrahim sur l’inflation qui sévit au Maroc et son impact direct sur le pouvoir d’achat des Marocains, tout en proposant des solutions «pour atténuer l’intensité de cette crise et remédier à certaines de ses causes».

Dans ce contexte, le bureau politique a appelé les composante de la majorité à engager un «dialogue politique approfondi pour réussir la prochaine étape du dialogue social. Ce succès conditionne la construction d’un état démocratique et social fort».