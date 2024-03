PAM: premières sanctions contre des parlementaires sous l’ère de la direction collégiale

Lahbib Bentaleb et Safia Belfkih, les deux élus parlementaires du PAM sanctionnés.

On ne badine plus avec la discipline au sein du Parti authenticité et modernité (PAM, majorité). C’est clairement le message envoyé aux bases du parti du Tracteur par son Bureau politique qui s’est réuni, mercredi 20 mars, sous la direction du trio Mansouri-Bensaïd-Aboulghali.

Dans un communiqué sanctionnant les travaux de cette réunion, la direction du PAM a affirmé avoir gelé les fonctions des parlementaires Lahbib Bentaleb et Safia Belfkih, et ce, pour avoir failli à leurs devoirs partisans inscrits dans les statuts du parti.

Selon la même source, les deux parlementaires, qui seront déférés devant la commission de l’éthique et de la discipline, sont sanctionnés pour ne pas avoir respecté les consignes des institutions du parti et avoir boycotté, sans justification, ses activités officielles, dont les travaux du 5ème congrès national.

Il leur est également reproché de persévérer dans des alliances avec d’autres formations politiques extérieures à la majorité gouvernementale regroupant le PAM, le Rassemblement national des indépendants (RNI) et le Parti de l’Istiqlal (PI).

Lahbib Bentaleb, vieux routier de la scène politique dans la région de Marrakech-Safi, est membre de la Chambre des conseillers, élu au titre de la Chambre d’agriculture de la même région. Au Parlement, il siège aux côtés de sa fille et son fils.

Quant à Safia Belfkih, qui n’est autre que la fille de feu Abdelouahab Belfkih, ancien membre du PAM, elle est élue également à la Chambre des conseillers au titre du collège électoral de la région Guelmim-Oued Noun.