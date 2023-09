Plan d’aménagement de la capitale: les Rbatis portent leurs craintes devant le Parlement

La ministre de l’Aménagement, Fatima-Ezzahra El Mansouri, a lancé, le 14 juin 2023, plusieurs projets et programmes de développement dans les provinces d’Azilal et de Béni Mellal dans le cadre des efforts du ministère de tutelle visant à réduire les disparités territoriales en milieu rural.

L’Agence urbaine de Rabat-Salé vient de rendre public un projet du nouveau Plan d’aménagement de la capitale. Il est soumis à la consultation publique et ouvert donc aux observations et oppositions des habitants. Il ne devrait entrer en vigueur que lorsqu’il aura été approuvé par le Conseil de la ville.

Voilà pour la procédure d’usage. Sauf que, comme le rapporte le quotidien Assabah dans sa livraison du week-end des 2 et 3 septembre, le PPS a adressé une question écrite sur le sujet à la ministre de l’Aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville, Fatima Ezzahra El Mansouri.

Le groupe parlementaire du PPS interpelle la ministre pour apporter des réponses aux habitants de la ville et les rassurer sur le sort qui sera réservé à leur quartier.

Tout en rappelant le rôle du plan d’aménagement dans la maîtrise et l’orientation du développement urbain d’une ville, le chef du groupe parlementaire a tenu à souligner que dans le cas de Rabat, il s’agit aussi de préserver son cachet authentique et son statut de patrimoine universel.

Le document, rappelle-t-il, définit les droits et les usages des terrains, du foncier, et apporte les grandes directives de la vision d’aménagement urbain de la ville en délimitant les espaces et leurs fonctions, ainsi que la nature des activités afférentes. Plusieurs zones sont délimitées dans le Plan d’aménagement, y compris les espaces réservés aux activités touristiques, les zones industrielles, les zones résidentielles et commerciales.

Et si les habitants qui le souhaitent peuvent émettre des observations, certains n’y arrivent pas car ils ne peuvent pas déchiffrer les codes de ce document, relève Assabah. Ce qui est, d’après le député, suffisant pour engager la responsabilité du ministère et justifier la question qu’il vient d’adresser à sa titulaire.

Dans ce sens, le parlementaire appelle le ministère de tutelle, mais aussi les autres intervenants, à mener une campagne de communication pour expliquer aux habitants des quartiers concernés les modifications que le document va entrainer. De même que le ministère doit les rassurer sur le devenir des biens immobiliers et fonciers qui seront touchés par ces transformations.

Notons que plusieurs quartiers sont ciblés par ce plan d’aménagement. Il s’agit des quartiers de Yaacoub El Mansour, Agdal-Ryad, Hassan, Youssoufia et Souissi.