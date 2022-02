© Copyright : European Parliament / Pietro NAJ-OLEARI

Le président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, a souligné, vendredi 18 février 2022, que l’Espagne et le Maroc «constatent la nécessité de progresser dans leur relation stratégique».

Lors d’une conférence de presse consacrée aux médias espagnols ayant suivi le Sommet UE-UA à Bruxelles, Pedro Sanchez a confirmé avoir eu une «conversation» avec le ministre marocain des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, en marge de cette rencontre.

«Nous avons tous deux constaté la nécessité de progresser dans cette relation stratégique entre l'Espagne et le Maroc», ce qui avait déjà été souligné par le roi Mohammed VI en août dernier, a fait remarquer le président du gouvernement espagnol.

«Pour l'Espagne, le Maroc est un partenaire stratégique et nous voulons approfondir les relations», au niveau bilatéral et en tant que membres de l'UE et de l'UA, a-t-il ajouté.

Pedro Sanchez a également indiqué qu'il s'était entretenu avec le «chef du Front Polisario», Brahim Ghali, qui a également participé au Sommet, sans donner plus de détails.