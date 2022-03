© Copyright : FERNANDO CALVOLA - MONCLOA - AFP

En visite à Sebta et Melilla ce mercredi 23 mars 2022, le président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, a exprimé sa satisfaction quant à l’accord conclu avec le Maroc qui, soutient-il, jette les bases d’une relation plus solide et plus forte entre les deux pays.

Lors de sa visite au préside occupé de Sebta ce mercredi 23 mars, Pedro Sanchez a souligné l'importance de l'accord conclu avec le Maroc, qui jette «les bases d'une relation plus solide et plus forte entre les deux pays». «Cet accord est une nouvelle extraordinaire pour l'Espagne et le Maroc», a-t-il encore ajouté.

«Ce n'est pas seulement le moment où nous fermons une crise (...), le plus important est d'ouvrir une nouvelle relation, beaucoup plus solide et beaucoup plus forte, avec le Royaume du Maroc», a-t-il expliqué, saluant, par la même occasion, le travail réalisé par le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération africaine, Nasser Bourita, et son homologue espagnol, José Manuel Albares. Ce dernier a annoncé, pour sa part, lors de son intervention devant le Congrès des députés, ce mercredi, qu'il se rendrait à Rabat le 1er avril prochain.

«Il est maintenant important d'approfondir les relations avec le Maroc, un partenaire stratégique et vital, dans tous les domaines et de reprendre la circulation normale des personnes entre Sebta et la péninsule, et le Maroc», a souligné le président du gouvernement espagnol.

Par ailleurs, lors d’un point de presse conjoint avec le président du gouvernement local, Pedro Sanchez a précisé que «pour le gouvernement espagnol, Sebta est une politique d'Etat qui comprend trois concepts importants: la sécurité, la stabilité et le progrès et la création d’opportunités».

Le président du gouvernement espagnol a réaffirmé l'engagement du gouvernement envers le progrès et l'avenir de Sebta, à travers «une politique d'Etat qui garantit un avenir de progrès et d'opportunités sur la base de la stabilité et la sécurité».

«Si nous voulons du progrès et des opportunités à Sebta, cette ville doit d'abord garantir sa sécurité et sa stabilité. Et c'est principalement ce qui a prévalu dans le travail que nous avons effectué avec le Maroc depuis 10 mois. Le résultat de toutes ces négociations est bon pour l'Espagne et pour le Maroc», a-t-il insisté.

Pour sa part, le président de Sebta, Juan Vivas, a relevé que «la sécurité et l'intégrité de Sebta sont garanties par l'Etat, en particulier par le pouvoir exécutif, par le gouvernement national, quelle que soit sa couleur politique».

«Cette garantie est satisfaisante et véhicule la confiance nécessaire pour construire ensemble l'avenir de prospérité et de bien-être que méritent les habitants de Sebta», a-t-il déclaré au début du point de presse.