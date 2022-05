Takebe Arata est vice-ministre de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche dans le gouvernement japonais, dirigé par Fumio Kishida.

© Copyright : The Asahi Shimbun

Le vice-ministre de l’Agriculture, des forêts et de la pêche du Japon, Takebe Arata, a entamé ce lundi 16 mai 2022 une visite de travail de deux jours au Maroc, axée sur le développement des partenariats entre les deux pays, notamment dans les domaines de l’agriculture et de l’énergie.

Le vice-ministre japonais tiendra à cet égard une séance de travail ce lundi 16 mai 2022 avec son homologue marocain, Mohamed Sadiki, avant de rencontrer le ministre des Affaires étrangères Nasser Bourita.

L’agenda de Takebe Arata prévoit également une rencontre avec la ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Leila Benali.

Le Maroc est lié au Japon par des accords de coopération dans les domaines de l'agriculture et de la pêche maritime. Le partenariat agricole vise notamment la formation en mécanisation agricole et professionnelle, le conseil agricole, le développement hydro-agricole, le développement des communautés rurales et l’amélioration du système d'irrigation.

Sur le volet de la pêche maritime, le Japon a financé une multitude de projets multisectoriels, comme la formation maritime, la recherche scientifique, le soutien à la pêche artisanale et la coopération en matière de chantiers navals.