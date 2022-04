© Copyright : DR

Kiosque360. Le business entre le Maroc et le Japon va être booster suite à la signature de deux traités majeurs relatifs au commerce entre les deux pays. Cet article est une revue de presse tirée du journal Les Inspirations ECO.

C'est une nouvelle page qui s'écrit dans les relations entre le Maroc et le Japon. Dans son édition du jour, Les Inspirations ECO annonce la signature récente de deux traités majeurs, traitant du business entre les deux pays.



Et de détailler, "le premier est un accord pour la promotion et la protection des investissements qui vise à renforcer la protection et la promotion des investissements entre les parties contractantes et détaille les traitements accordés aux activités d'investissement lorsqu'une partie investit auprès de l'autre".



Le second est "une convention relative à l’élimination de la double imposition, qui n’est rien d’autre qu’une convention fiscale car "il n’y avait pas un cadre qui balisait l’implantation des entreprises japonaises au Maroc". De quoi permettre, selon lui, aux entreprises japonaises de "pouvoir s’installer plus sereinement au Maroc et investir, sachant qu’il y a un environnement prévisible, cadré, et leurs investissements protégés selon les termes et articles de l’accord".



Désormais, "avec l’entrée en vigueur de cette convention entre les deux pays, l’investisseur peut venir directement au Maroc pour développer son business. Idem pour l’investisseur marocain qui peut en faire de même au Japon". Ce vide juridique n'a pas empêché le doublement du nombre d’entreprises japonaises opérant au Maroc ces 10 dernières années. L'aspect du positionnement stratégique du Maroc sur le plan géographique notamment pèse dans l’attrait qu’il présente aux yeux des investisseurs et acteurs du secteur privé japonais.



"Au cours des 10 dernières années, le nombre d’entreprises japonaises opérant au Maroc a plus que doublé, pour atteindre 75, faisant ainsi du pays la deuxième destination des entreprises nippones en Afrique". Et d'ajouter, "il faut dire que le pays attire activement les investissements étrangers en créant des zones économiques franches tout en profitant de sa proximité avec les pays européens et africains, de son abondante main-d'œuvre jeune et de ses best costs".



De plus, le Japon est le premier employeur privé étranger au Maroc, générant plus de 50.000 emplois et contribuant ainsi au développement socio-économique du pays. Sur le plan du commerce extérieur, le Japon est le 18e client du Royaume en termes d'exportations avec environ 299 millions de dollars, selon les chiffres de l'ambassade marocaine au Japon. Vu du Japon, ce chiffre fait du Maroc le 26e fournisseur du pays.