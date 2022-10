© Copyright : Sarah Kaichouh - Map

KIosque360. Lors de la première séance des questions orales, les groupes de l’opposition ont critiqué le manque de communication et l’absence de réactivité du gouvernement vis-à-vis de l’institution législative. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Al Ahdath Al Maghribia.

Les séances des questions orales de la deuxième année législative de la législature actuelle ont repris lundi dernier à la Chambre des représentants sur fond de débats houleux. Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia rapporte, dans son édition du mercredi 19 octobre, que les groupes de l’opposition ont vivement critiqué le gouvernement, l’accusant d’absence de communication et de réactivité vis-à-vis de l’institution législative.

C’est ainsi que le président du groupe parlementaire du MP, Driss Sentissi, et celui du PPS, Rachid Rahmouni, sont intervenus dans la cadre d’un point d’ordre pour mettre l’accent sur «la nécessité pour le gouvernement de réviser sa manière de travailler avec la première Chambre du Parlement, notamment en ces temps de crise où il faut relever les défis socioéconomiques qui nécessitent la concertation de tous les efforts, surtout ceux des pouvoirs exécutif et législatif».

Une contestation qu’un député haraki a convertie en chiffres en reprochant au gouvernement de ne pas réagir, de manière positive, aux questions écrites adressées par les membres de la Chambre des représentants. «J’ai posé aux ministres du gouvernement Akhannouch 309 questions et je n’ai reçu que 69 réponses», précise le parlementaire du MP.



Al Ahdath Al Maghribia souligne que, dans le cadre d’un autre point d’ordre, le groupe de l’USFP a critiqué la «présence timide» du gouvernement au cours de la première séance parlementaire qui a suivi l’ouverture de la session d’automne. «La présence des membres du gouvernement était faible lors de la première séance tenue après le discours royal, lors de l’ouverture du Parlement. Nous portons l’espoir que les ministres s’engageront à être plus représentés lors des prochaines séances», souligne le groupe socialiste.

De son côté, le président du groupe du PPS, Rachid Hammouni, a déclaré que seule la présidente de la séance a le droit d’interrompre les députés et de répondre à leurs points d’ordre. Et le député de poursuivre: «Peut-être que le préambule adopté par le président du groupe haraki est sorti du cadre du point d’ordre, mais il faut reconnaître qu’il n’a suscité aucun désaccord». Encore faut-il préciser, ajoute-t-il, que le député n’avait pas encore fini de présenter le point d’ordre puisqu’il était en passe d’évoquer certaines questions en se référant au discours royal.

C’est à ce moment que la présidente de la séance, Khadija Zoumi, est intervenue pour rappeler que «les points d’ordre sont régis par le règlement intérieur du conseil et doivent être énoncés dans un laps de temps qui ne dépasse pas la minute». Et Zoumi d’appeler les députés à veiller au respect des dispositions du règlement intérieur et à réagir positivement à l’ouverture de la session d’automne dans le cadre des directives du roi Mohammed VI.