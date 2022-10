© Copyright : DR

L’ambassadeur du Maroc à Paris, Mohamed Benchaaboun, a été reçu, ce jeudi 27 octobre 2022 à Paris, par le président du Sénat, Gérard Larcher, en présence de Christian Cambon, président du groupe d’amitié parlementaire France-Maroc.

L’information a été rapportée par Christian Cambon, président du groupe d’amitié parlementaire France-Maroc, également président de la Commission des affaires étrangères et de la défense du Sénat. «Accueil de l'Ambassadeur du Maroc en France, S.E. Benchaâboun, par le Président Gérard Larcher au Sénat pour relancer les relations franco-marocaines. La diplomatie parlementaire au Sénat, véritable moteur pour consolider l'amitié et la coopération entre nos deux pays», a écrit le sénateur LR Christian Cambon, ce mercredi 27 octobre, sur Twitter.

La rencontre Benchaaboun-Larcher intervient au lendemain de l’accueil réservé par les membres du Sénat à une délégation marocaine composée des trois questeurs et du secrétaire général de la Chambre des conseillers.

La mission des conseillers marocains, qui s’inscrit dans le cadre du jumelage institutionnel d’appui entre le Maroc et l’Union européenne, a été ponctuée de rencontres avec leurs homologues français, questeurs et autres sénateurs, dont Christian Cambon et Roger Karoutchi, premier vice-président de la Chambre haute.