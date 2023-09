PAM: vers un deuxième mandat pour Abdellatif Ouahbi

A l’approche du congrès du Parti authenticité et modernité (PAM) prévu début 2024, le secrétaire général sortant, Abdellatif Ouahbi, par ailleurs ministre de la Justice, semble être en bonne voie pour être reconduit à la tête de cette formation issue de la majorité gouvernementale, à en croire le quotidien Assabah dans sa livraison du 5 septembre.

Alors que tout laissait croire que Fatima Zahra Mansouri –présidente du Conseil national du parti, ministre et maire de la ville de Marrakech– succéderait à Abdellatif Ouahbi, ce scénario, un temps envisagé, a été délaissé par des cadres du parti du tracteur, qui préfèrent à ce stade accorder un deuxième mandat au secrétaire général sortant.

D’après les sources du journal, Fatima Zahra Mansouri, réputée pour être «la dame de fer» du parti, ne pourra pas remplacer Abdellatif Ouahbi à la tête du parti, tant cette mission nécessite une capacité à gérer les problèmes organisationnels propres à la formation et à intervenir au moment opportun pour les régler.

Diriger le parti, c’est aussi, selon les mêmes sources, être joignable par les militants, les cadres et les élus du parti dans toutes les provinces et régions du Royaume, pour discuter avec eux à tout moment. En outre, être SG du parti, c’est gérer les conflits au sein de la coalition gouvernementale et préserver la position de la formation en son sein.

Cette situation nécessite donc, aux yeux des cadres du parti, un secrétaire général fort qui sait mener des combats politiques, défendre les principes et les orientations de la formation et préserver sa place et son poids au sein de la majorité parlementaire et au sein de la coalition gouvernementale, rapporte le journal Assabah.

Autant d’éléments qui ont poussé certains cadres du parti du tracteur à préférer voir Abdellatif Ouahbi briguer un deuxième mandat. Pour autant, cela ne devrait pas porter atteinte à la place qu’occupe Fatima Zahra Mansouri au sein du parti, en tant que numéro 2, puisqu’elle dirige le Conseil national, le parlement du PAM.

Pour justifier leur choix, ces cadres du parti expliquent que Fatima Zahra Mansouri, à la fois maire de Marrakech et ministre de l’Habitat, de l’aménagement du territoire et de la politique de la ville, ne pourra pas gérer ces deux missions, en plus d’assurer la direction de la formation.