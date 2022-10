© Copyright : DR

Le Maroc, en la personne de son ambassadeur, représentant permanent auprès de l’ONU à New York, Omar Hilale, a été désigné par le président de l’Assemblée générale des Nations Unies, Csaba Korosi, pour co-faciliter la déclaration de l'ONU sur la prévention, la préparation et la réaction contre les pandémies.

Avec l’ambassadeur, représentant permanent d’Israël, Gilad Erdan, l’ambassadeur Omar Hilal sera amené à faciliter le tout premier processus onusien de négociation de la déclaration politique qui couronnera la réunion de haut niveau sur la prévention, la préparation et la réaction contre les pandémies. Cette réunion est prévue lors de la semaine de haut niveau de la 78e session de l’Assemblée générale des Nations Unies, en septembre 2023.

Cet important processus sera marqué par des consultations avec l’ensemble des Etats membres de l’ONU, et sur lequel le Maroc et Israël prendront les devants en vue de l’adoption d’une Déclaration politique au niveau des chefs d’Etat et de gouvernement.

Première en son genre, cette déclaration majeure vise, principalement, la mobilisation de la volonté politique aux niveaux national, régional et international pour la prévention, la préparation et la riposte face aux pandémies et contribuera au processus mondial, mené actuellement par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), afin d’élaborer une convention ou un instrument juridique international en la matière, en vertu de la Constitution de l’OMS.

De même, cette déclaration fournira les outils nécessaires et les connaissances factuelles pour que la communauté internationale soit mieux préparée aux futures pandémies, notamment en termes de systèmes de santé, économies, chaînes d'approvisionnement, marchés du travail, confiance du public, stabilité sociale et politique…

La désignation onusienne du Maroc est une forte consécration de la stratégie avant-gardiste et préventive mise en place sous le leadership clairvoyant de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, dès le déclenchement de la pandémie de Covid-19. La gestion, la veille et la riposte au Covid-19 par le Maroc ont été louées et citées en exemple à de nombreuses reprises par la communauté internationale.

Par ailleurs, cette désignation conforte la vision royale de protection du citoyen marocain et l’action de solidarité agissante du Souverain envers les pays africains. Sous les hautes instructions du Roi, le Maroc a adopté une approche anticipative et proactive pour maîtriser la pandémie et faire face à ses impacts. Cette approche multidimensionnelle a été marquée, notamment, par la création d'un Fonds spécial pour la gestion de la pandémie, et la contribution volontaire de toutes institutions publiques et privées à ce Fonds, soit l’équivalent de 3% du PIB national.

Conformément à ses principes de solidarité, de coopération Sud-Sud et internationale et de promotion du multilatéralisme, le Maroc a conduit, sous les hautes instructions royales, une opération d’aide médicale, au profit de plus de 20 pays africains et de la Commission de l’Union africaine afin d’accompagner leurs efforts dans les différentes phases de gestion du Covid-19.

De même, l’initiative royale de réalisation d’une usine de fabrication de vaccins (dont ceux anti-Covid) et la création d’un pôle africain d’innovation bio-pharmaceutique et vaccinale au Maroc, permettra non seulement l’assurance de la souveraineté sanitaire marocaine, mais aussi d’exporter des vaccins vers d’autres pays africains, renforçant ainsi sa vocation de pourvoyeur de sécurité sanitaire sur le continent.

En outre, cette importante désignation du Maroc montre la crédibilité, la confiance et le respect dont jouit le Royaume à l’échelle onusienne, en tant qu’acteur actif et engagé à même de façonner l’action mondiale pour se préparer aux urgences sanitaires potentielles, les prévenir, les détecter et y faire face collectivement et rapidement.