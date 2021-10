© Copyright : DR

Devant la 4è Commission de l’Assemblée générale de l’ONU à New York, le Guatemala a qualifié l'initiative marocaine d'autonomie de “base crédible” pour parvenir à une solution “négociée” à la question du Sahara.

Il s’agit d’une “base réaliste, crédible et sérieuse pour parvenir à une solution négociée entre les parties, dans le cadre du respect de l'intégrité territoriale du Royaume du Maroc et de sa souveraineté nationale”, a tenu à affirmer le représentant guatémaltèque à l’ONU.

Il a, dans ce cadre, réitéré le soutien de son pays aux efforts du Maroc dans la recherche d'une solution politique juste et durable au différend régional autour du Sahara marocain, relevant que cette solution est “nécessaire” non seulement pour les populations, mais aussi pour la stabilité, la sécurité et l'intégration de la région du Maghreb.

Par la même occasion, le Guatemala s’est félicité de la nomination de Staffan de Mistura en tant qu'envoyé personnel du secrétaire général de l’ONU pour le Sahara marocain, en lui souhaitant “plein succès” dans son nouveau mandat.

Le diplomate guatémaltèque s’est convaincu que l’expérience de de Mistura contribuera à poursuivre et à renforcer les négociations entre toutes les parties concernées.