Omar Hilale: "L'Algérie a un agenda politique, le Maroc a une cause nationale sacrée"

Omar Hilale, représentant permanent du Maroc aux Nations unies.

L’ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès de l’ONU, Omar Hilale a affirmé, à New York, que l’Algérie "a un agenda politique qu’elle utilise comme exutoire à ses problèmes", alors que le Maroc "a une cause nationale sacrée qui soude un peuple et une monarchie de cinq siècles".