OCI: à Alger, après le «Petit Mandela», la junte fait appel à la présidente du Parlement andin contre l’intégrité territoriale du Maroc

La délégation marocaine a souligné dans une lettre de protestation adressée au Secrétaire général de l’Union que l’accueil de Gloria Florez, présidente du Parlement andin, et son invitation à assister à la session d’ouverture par le pays hôte «ne l’habilite, en aucun cas, à aborder des questions qui ne relèvent pas de la compétence de l’organisation ou à soulever des sujets de controverse pouvant compromettre l’esprit de consensus qui caractérise notre action islamique commune».

La délégation marocaine a affirmé que de tels dépassements «constituent une violation flagrante des objectifs de notre union et des principes qui sous-tendent sa fondation», soulignant que «ces pratiques ne peuvent être tolérées ou passées sous silence» et exprimant son rejet absolu et catégorique de ce qui s’est passé et du contenu du discours de la représentante du Parlement andin».

Lire aussi : Quand le régime algérien s’accroche à un maudit de sa famille

La délégation parlementaire marocaine a appelé le Secrétariat général à retirer le contenu de ce discours des rapports de l’Union parlementaire de l’OCI, demandant à «veiller à ce que cet incident ne se reproduise plus».

La délégation marocaine, conduite par Mohamed Ouzzine (MP, opposition), a dû transiter par un tiers pays pour arriver à Alger, les avions marocains étant interdits de survoler l’espace aérien du pays voisin.

Cela a d’ailleurs été relevé par la délégation marocaine lors des débuts des travaux de cette conférence.