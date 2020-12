© Copyright : DR

Le Maroc a décidé de suspendre ses vols avec le Royaume-Uni à partir de dimanche soir, 20 décembre 2020, suite aux derniers développements de la situation épidémiologique dans ce pays, après la découverte d’une nouvelle variante du coronavirus.

Cette décision intervient dans le cadre des mesures d'urgence entreprises pour préserver la santé de la population, et freiner la propagation de la pandémie, indique le gouvernement dans un communiqué.

Réagissant à la décision du gouvernement, Royal Air Maroc annonce la suspension, jusqu'à nouvel ordre, de tous ses vols à destination et en provenance de Grande-Bretagne.

Les passagers détenteurs de billets sur ces vols peuvent bénéficier d'un changement gratuit de date ou de destination en Europe, ou d'un remboursement de leur billet, indique la compagnie aérienne dans un communiqué.

Le gouvernement britannique a décidé de reconfiner Londres et le sud-est de l'Angleterre dès dimanche, portant un coup de grâce aux retrouvailles de Noël, pour tenter de juguler une envolée des contaminations attribuée à une nouvelle souche du nouveau coronavirus.

"Il semble que cette propagation soit désormais alimentée par une nouvelle variante du virus", qui se transmet "bien plus facilement", a déclaré le Premier ministre Boris Johnson lors d'une conférence de presse. "Rien n'indique qu'il soit plus mortel ou qu'il cause une forme plus sévère de la maladie" ou qu'il réduise l'efficacité des vaccins, a-t-il toutefois ajouté.



Le Royaume-Uni a informé l'Organisation mondiale de la santé (OMS) de la propagation plus rapide de la nouvelle souche, ont précisé les autorités sanitaires.



De précédentes mutations du SARS-CoV-2 ont déjà été observées et signalées dans le monde.