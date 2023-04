Nouveau nom du groupe parlementaire de l’USFP, Caisse de compensation, Code pénal... A bâtons rompus avec Abderrahim Chahid

«Nous avons changé d’appellation pour affirmer des principes que certains partis de l’opposition n’ont pas», a expliqué Abderrahim Chahid, faisant clairement allusion au Parti de la justice et du développement (PJD).

Selon le député socialiste, son parti diverge avec le parti islamiste sur un certain nombre de domaines, comme les droits de la femme et les libertés individuelles: «L’USFP milite pour des principes et des droits propres au parti socialiste. Par le passé, le groupe parlementaire de l’USFP avait déjà une appellation similaire.»

«Nous avons décidé, dans la soirée du dimanche dernier, lors d’une réunion du groupe parlementaire de l’USFP présidée par le premier secrétaire du parti, Driss Lachgar, de changer cette appellation», a précisé Abderrahim Chahid.

Bien qu’ils soient actuellement membres de l’opposition, le parti de la Rose et celui de la Lampe ont des positions diamétralement opposées sur un ensemble de sujets. Aggravant ces écarts de point de vue, les directions des deux formations politiques entretiennent des relations très tendues.

D’autre part, le président du «Groupe socialiste d’opposition ittihadi» s’est longuement arrêté sur la flambée des prix, appelant le gouvernement à accélérer le projet d’aide directe aux couches défavorisées tel que l’a promis le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch.

Abderrahim Chahid a cependant mis en garde l’exécutif contre le risque de réduire ou d’éliminer les soutiens qu’accorde jusqu’ici la Caisse de compensation. «Nous disons au gouvernement de faire attention et de ne pas toucher à cette caisse, car généralement, lorsque l’exécutif donne quelque chose d’une main, il retire des choses de l’autre», a averti le membre du bureau politique de l’USFP.

Le responsable socialiste a aussi invité le gouvernement à accélérer la présentation du projet de réforme du Code pénal devant le Parlement. «Le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi, ne cesse de parler de ce Code. Mais jusqu’à présent, nous ignorons l’échéance à laquelle ce Code sera adopté par le gouvernement et quand il sera présenté aux élus de la nation», a-t-il conclu.