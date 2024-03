Mostapha Bousmina: «Vouloir transformer les cultures locales en une sédition, comme voudrait le faire l’Algérie, est une entreprise vouée à l’échec»

Le360: En tant que Marocain d’origine rifaine, que pensez-vous des manigances de l’Algérie en abritant un soi-disant mouvement du Rif?

Mostapha Bousmina: Oui, je suis Marocain d’origine du Rif et de parents rifains, avec une mère née à Ajdir et de la famille d’Abdelkrim El Khattabi. Nous les Rifains sommes attachés à notre culture, comme les autres régions du Maroc, mais nous sommes Marocains jusqu’à l’os. La marocanité coule dans nos veines et aucun stratagème ou ruse de pays étrangers ne peut modifier cet état de fait. Ceci est à l’instar d’autres pays comme la France où l’on trouve des Normands, des Alsaciens, des Bretons et j’en passe, mais qui sont tous Français.

Vouloir transformer les cultures locales en une sédition, comme voudrait le faire l’Algérie, est une entreprise vouée à l’échec et c’est un boomerang qui pourrait lui revenir en pleine face. Les personnes qu’on a présentées comme étant les représentants du mouvement du Rif ne sont en réalité que des malfrats et un ramassis de mafieux payés par l’Algérie. Ils ne représentent absolument rien et encore moins les Rifains, qui sont attachés au fondamentaux de leur pays, à son unité de Tanger à Lagouira, et aiment notre grand Roi, qui est le ciment de notre unité.

Selon vous, qu’est-ce qui a motivé cette tentative désespérée?

Le Maroc est pluriel mais un et indivisible. Ceux qui ont tenté de fomenter de manière perfide cette pièce de théâtre de mauvais goût ne connaissent pas l’histoire, car eux n’en ont pas, ou du moins ils ont une histoire toute récente dont l’horizon le plus lointain est 1962.

Le Rif a été, durant toute l’histoire, une région structurante et agissante pour l’unité du pays, pour la défense de son intégrité territoriale et pour sa projection qui s’étendait au sud au fond du continent africain, au nord jusqu’en Espagne et à l’est en englobant une grande partie de l’Algérie actuelle, incluant le Sahara oriental qui était marocain. Quand on n’a pas sa propre histoire à raconter, on tente de falsifier et de triturer celle des autres.

Pourquoi avez-vous décidé de réagir aux agissements de l’Algérie sur la question du Rif?

Je réagis parce que je me sens concerné en tant que Marocain d’origine rifaine et aussi parce que la bande de voyous qui prétend représenter le Rif ne me représente pas et ne représente aucun Rifain. Nos voisins de l’est tentent, en vain, de nous nuire au sud et voilà maintenant qu’ils s’attaquent au Nord et à ma région. Pour finir ma réponse: oui, je suis Rifain, oui, je suis Marocain, oui, je suis monarchiste et ma devise est «Dieu, la Patrie et le Roi». Que les cauteleux, les chafouins et les brigands aillent voir ailleurs si nous y sommes.