Le Mouvement populaire (MP, opposition), par la voix de son secrétaire général Mohand Laenser, a exprimé sa préoccupation face aux prémices d’une année de sécheresse. Il a appelé le gouvernement à amender urgemment la loi des finances 2022 pour soutenir l’agriculture et le monde rural.

Dans un entretien avec Le360, Mohand Laenser s’est dit préoccupé par l’absence des pluies, ainsi que par la situation de précarité dans laquelle vivent les petits agriculteurs et le monde rural en général. «C’est pourquoi le MP demande une loi rectificative. La loi des finances 2022 qui est actuellement en vigueur n’est plus adaptée à la réalité sachant qu’elle a tablé sur une année agricole moyenne de 80 millions de quintaux de blé, un baril de pétrole à 80 dollars. Or, nous constatons une flambée des prix partout», a-t-il affirmé.

Le MP, a-t-il ajouté, «réclame la tenue d’une session parlementaire extraordinaire pour, d’une part, débattre de la nouvelle situation de crise et, d’autre part, rectifier et adapter la nouvelle mouture de la loi des finances». Mohand Laenser s’est dit persuadé, que face à cette crise, le gouvernement va recourir à «des prêts et à un endettement».

«Je dirai qu’une nouvelle loi de finances rectificative est impérative car l’Exécutif est obligé de trouver les moyens pour aider le monde agricole et ce, en compensant les déficits de production agricole, en aidant les petits agriculteurs et en assurant l’approvisionnement en eau des régions reculées», a poursuivi le chef du MP.

Le patron des harakis a par ailleurs évoqué la situation de son parti qu’il a qualifiée de «normale» après le report du conseil national. Le MP réfléchit, a-t-il dit, à tenir son prochain congrès en juillet 2022.

A la question de savoir si, au sein du parti, circule effectivement l’idée d’un possible amendement du règlement intérieur créant un poste de «président d’honneur» (à son profit, Ndlr) aux côtés d’un président en exercice, Mohand Laenser a confirmé que cette éventualité circule chez une partie infime des militants.

«Cette idée est partagée par certains pour contrecarrer une déstabilisation du parti, mais le prochain congrès est appelé à élire une nouvelle élite», a conclu l’ancien ministre de l’Intérieur et de l’Urbanisme.