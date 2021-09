© Copyright : DR

Hicham Aït Menna, du Rassemblement national des indépendants (RNI) a été élu, ce samedi 18 septembre 2021, président du conseil communal de Mohammédia.

Hicham Aït Menna du RNI a remporté la présidence du conseil communal de Mohammédia en obtenant 31 voix sur 41.

Le Rassemblement national des indépendants (RNI) est arrivé en tête des élections communales du 8 septembre 2021 de cette ville.

Le RNI a occupé ainsi la première place en remportant 17 du total des sièges qui étaient en jeu lors de ce scrutin, suivi du Parti authenticité et modernité (PAM) avec 7 sièges et de l'Union socialiste des forces populaires (USFP), de l’Alliance de la fédération de gauche (AFG), du parti de l’Istiqlal (PI) et du Parti de la justice et du développement (PJD) avec 3 sièges chacun, quand l’Union constitutionnelle (UC) a obtenu 2 sièges.

Pour ce qui est du parti des néo-démocrates, du Mouvement populaire (MP), du Parti de l'environnement et du développement, du Parti socialiste unifié (PSU) et du Front des forces démocratiques (FFD), ils ont remporté un siège chacun.