Ambassadeur représentant permanent du Royaume auprès de l’UA et la CEA-ONU, Mohamed Arrouchi assiste à une réunion du Parlement panafricain, le 19 décembre 2022, à Johannesburg.

© Copyright : DR

«La victoire des lions de l'Atlas nous rappelle l'impératif d'investir dans la jeunesse africaine, qui constitue plus de 40% de la population africaine», a souligné Mohamed Arrouchi, ambassadeur représentant permanent du Royaume auprès de l’UA et la CEA-ONU, à une réunion du Parlement panafricain, ce lundi 19 décembre 2022, à Johannesburg.

Le Parlement panafricain (PAP, pour Pan-African Parliament) est appelé à assurer la pleine participation des citoyens africains, dont les jeunes, au développement et à l'intégration économique du continent, a souligné, ce lundi 19 décembre 2022 à Johannesburg, Mohamed Arrouchi, l’Ambassadeur Représentant Permanent du Royaume auprès de l’UA (Union africaine) et la CEA-ONU (Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique), lors d’une réunion du PAP. Une réunion tenue dans le cadre de la retraite conjointe entre le Parlement panafricain et le Comité des représentants permanents.

Mohamed Arrouchi a tout d’abord partagé avec l’assistance toute la joie du peuple marocain, suite à la performance historique de l'équipe nationale du Royaume du Maroc à la Coupe mondiale du football au Qatar. A cette occasion, les parlementaires africains ont tous applaudi la belle prestation des Lions de l’Atlas. Pour le représentant permanent du Royaume auprès de l’UA, «cette performance nous rappelle l'impératif d'investir dans la jeunesse africaine, notre richesse et espoir commun pour faire progresser notre continent et lui assurer la place qu'il mérite sur la scène internationale».

Lors de cette retraite, Mohamed Arrouchi a rappelé que le PAP a été créé avec un mandat statutaire clair qui consiste à assurer principalement une participation effective des citoyens africains à l'intégration économique et au développement du continent. Afin d'atteindre cet objectif, le PAP est entre autres appelé à consolider ses efforts en vue de renforcer le rôle de la jeunesse africaine par sa participation effective dans la réalisation du programme de développement de l'Afrique.

Le PAP est également appelé à mettre au centre de son agenda les intérêts vitaux des citoyens africains et les causes nobles de l'Afrique loin de toutes polémiques ou agendas restreints, qui entravent le bon fonctionnement de cet organe important de l'institution panafricaine, comme cela a pu être constaté à une période donnée, ce qui a engendré une situation de paralysie de cet organe, alors que le continent affronte de grands défis qui aggravent la situation générale en Afrique et le bien-être des citoyens africains.

«Le PAP est appelé à délibérer sur des questions d'actualité telles que le commerce, les douanes, l'immigration, la santé, le transport, l'agriculture, l'énergie, La jeunesse, l'éducation et l'intégration et le développement socio-économique des citoyens africains et ainsi répondre aux attentes du peuple africains», a insisté le diplomate marocain.

Pour ce faire, a-t-il ajouté, le PAP a besoin d'une réforme en profondeur lui permettant de s'acquitter convenablement de son mandat statutaire qui consiste principalement à assurer une participation effective des citoyens africains à l'intégration économique et au développement du continent.