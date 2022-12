L’ambassadeur représentant permanent du Royaume auprès de l’UA et la CEA-ONU, Mohamed Arrouchi.

© Copyright : DR

Présent actuellement à Oran à l’occasion de la tenue du haut séminaire du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, l'ambassadeur Mohamed Arrouchi a reçu plusieurs messages de félicitations de ses homologues africains suite à la qualification des Lions de l’Atlas pour les quarts de finale du Mondial.

L'ambassadeur représentant permanent du Royaume auprès de l'Union africaine (UA) et de la CEA-ONU, Mohamed Arrouchi, se trouve actuellement à Oran où il prend part aux travaux du haut séminaire du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine.

Dans une vidéo filmée juste après la qualification de l’équipe du Maroc pour les quarts de finale de la Coupe du monde, on voit l’ambassadeur Arrouchi ému et rempli de joie, entouré de ses collègues africains. Ces derniers n’ont pas tari d’éloges sur la prestation des hommes de Walid Regragui, qui viennent de signer une qualification historique pour les quarts de finale du Mondial Qatar-2022, après avoir battu l'Espagne aux tirs au but 3-0, mardi au stade Education City à Doha.

«On a vu une équipe qui sauve toute l’Afrique. La fierté de l’Afrique. On y a cru…L’Afrique écrit une nouvelle page dans l’histoire du football. Félicitations aux Lions de l’Atlas», a ainsi commenté un ambassadeur africain présent à Oran.

L’ambassadeur Arrouchi a, par ailleurs, reçu plusieurs messages de félicitations de ses homologues africains, saluant un exploit historique et inédit qui honore toute l’Afrique et tous les pays du monde arabe.