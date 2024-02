Marrakech: par acclamation, adoption de la Déclaration conjointe Maroc-USA de l’Initiative de sécurité contre la prolifération des ADM

La Déclaration fait sienne un plan d’action sous l’égide des coprésidents, le Maroc et les États-Unis, articulé autour de trois axes, à savoir l’encouragement des pays africains ayant endossé l’ISP à participer aux futures réunions de l’initiative, la promotion de l’organisation d’exercices et d’ateliers de formation et de coopération opérationnelle pour les nouveaux membres africains de l’ISP, ainsi que l’action conjointe pour encourager d’autres pays africains à l’endosser à travers des actions de sensibilisation et la tenue de réunions régionales et sous-régionales.

La déclaration a, également, réaffirmé que l’un des objectifs de la réunion de Marrakech et de son processus de suivi est de renforcer la coopération Sud-Sud comme cadre permettant aux pays africains de tirer profit des synergies aux niveaux sous-régional et régional.

Dans son allocution d’ouverture à la Conférence de Marrakech, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, avait souligné l’importance de la dimension africaine dans les efforts de coopération internationale pour faire face aux nouveaux défis sécuritaires aux niveaux mondial et régional.

La Déclaration de Marrakech s’est félicitée de l’annonce officielle par cinq pays africains de leur adhésion à l’ISP, à savoir la Guinée équatoriale, le Ghana, la Zambie, le Togo et le Bénin, portant à 11 le nombre de pays africains membres de cette initiative. Avec cette adhésion, l’ISP des ADM compte à ce jour 111 États participants.

M. Nasser Bourita a prononcé, aujourd'hui, une allocution à l'occasion de la tenue des travaux de la réunion politique africaine de haut niveau de l'Initiative de Sécurité contre la Prolifération des Armes de Destruction Massive à Marrakech.

La conférence a été présidée par la sous-secrétaire d’État chargée du Contrôle des armements et des Affaires de sécurité internationale au Département d’État américain, Bonnie Jenkins, et le directeur des Nations unies et des organisations internationales au ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Redouane Houssaini.

La Conférence de Marrakech vient démontrer l’engagement du Royaume du Maroc en faveur d’un multilatéralisme solidaire, efficace et orienté vers les résultats, conformément à la haute vision du roi Mohammed VI.