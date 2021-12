© Copyright : DR

Kiosque360. En 1975, 45.000 familles marocaines ont été arbitrairement expulsées d’Algérie. 46 ans plus tard, un collectif international appelle les autorités algériennes à reconnaître la tragédie de ces familles. Cet article est une revue de presse du quotidien Al Ahdath Al Maghribia.

En décembre 1975, quelque 45.000 familles marocaines ont été arbitrairement expulsées d'Algérie. Cette décision a été prise par le président algérien, Houari Boumédiene, alors que le monde musulman célébrait Aid El Kebir. Suite à cet acte brutal, des milliers de Marocains se sont ainsi retrouvés “chez des membres de leur famille qui leur a offert un abri par solidarité, ou dans des tentes montées à la hâte par les autorités marocaines”, rappelle le Collectif international de soutien aux familles marocaines expulsées d’Algérie (CiMea-75).

Quarante six ans après cette décision brutale, commémorée le 18 décembre de chaque année, le collectif international appelle les autorités algériennes à reconnaître la tragédie des familles marocaines expulsées d’Algérie en décembre 1975. “Bien que 46 ans se soient écoulés, ces événements doivent être rappelés inlassablement comme un devoir de mémoire”, souligne le président du collectif, Mohamed Cherfaoui dans un communiqué publié à l’occasion.

Car le pardon est de mise, mais jamais l’oubli. C’est en substance ce que souligne l’éditorial d'Al Ahdath Al Maghribia dans sa livraison du 17 décembre, consacré au tristement célèbre drame humain causé par le régime algérien en 1975. Un drame qui est intervenu deux mois seulement après la glorieuse Marche verte, le 6 novembre de la même année, initiée par feu le Roi Hassan II et dont le succès n’a pas été digéré de l’autre côté de la frontière du Royaume.

“Le président algérien Houari Boumédiene et son régime dictatorial ont expulsé des citoyens marocains en réponse à la Marche verte, au cours de laquelle le peuple marocain a participé avec enthousiasme à la libération du Sahara marocain de la colonisation espagnole”, peut-on lire dans l’éditorial d’Al Ahdath Al Maghribia. Ce drame est qualifié par le quotidien de “crime le plus odieux contre des citoyens marocains vivant pacifiquement en Algérie lorsque Boumediene a décidé de les expulser de force et de saisir tous leurs biens”.

Une tragédie que le Collectif international de soutien aux familles marocaines expulsées d’Algérie n’est pas prêt d’oublier. “Ces familles ont été ainsi privées, du jour au lendemain, de tous leurs biens qui sont restés de l'autre côté des frontières, en Algérie, un pays auquel ils ont donné beaucoup d'amour et envers lequel ils ont fait preuve de solidarité pendant la lutte pour l'indépendance”, souligne le président du collectif, Mohamed Cherfaoui.

Pour ce collectif international, formé le 28 février dernier, il faut mettre en lumière de manière objective ces faits et les reconstituer dans leur intégralité pour réhabiliter et préserver la mémoire des victimes directes et indirectes de cette tragédie. Il appelle aussi à considérer le préjudice moral et matériel causé par cette tragédie et à ouvrir les frontières entre les deux pays concernés pour permettre aux familles et à leurs proches de se réunir à nouveau. A bon entendeur!