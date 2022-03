Maroc-Israël: l’accord de coopération économique au menu du Conseil de gouvernement, ce jeudi

Tenue de la réunion du conseil de gouvernement, sous la présidence du chef de l'Exécutif, Aziz Akhannouch.

Le Conseil de gouvernement examinera et adoptera, le jeudi 17 mars, plusieurs décrets liés à la protection sociale, ainsi que l’accord de coopération en matière de commerce et d’investissement, signé à Rabat, le 21 février dernier, entre le Maroc et Israël.

L'accord de coopération, signé par le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, et la ministre israélien de l'Economie, Orna Barbivai, sera entériné par le gouvernement dans le cadre du projet de loi 18-22, qui sera approuvé par la suite par les deux chambres du Parlement. Cet accord, pour rappel, vise à porter le volume annuel des échanges commerciaux entre les deux pays à 500 millions de dollars, contre 130 millions de dollars actuellement. Il vise également à créer des zones industrielles qualifiées dans les secteurs de l’aérospatiale, de l’automobile, de l’agroalimentaire, du textile et du pharmaceutique. Israël veut porter rapidement à 500 millions de dollars par an le niveau de ses échanges commerciaux avec le Maroc Le Conseil de gouvernement adoptera par ailleurs deux décrets relatifs à la protection sociale, ainsi qu’un troisième concernant le dépôt des déclarations relatives aux redevances dues aux communes. Au début de la réunion, le Conseil sera informé de la situation des exportations du Maroc durant les années 2021 et 2022. Le volume et la nature de ces exportations feront l’objet de plusieurs exposées présentés par les ministres de l’Agriculture et de la pêche maritimes, de l’Economie et des Finances, et de l’Industrie et du Commerce.

