Invité par son homologue israélien à la cérémonie d’allumage du «Hanukkiah» ou Menora, le représentant permanent du Royaume aux Nations-Unies a fait longuement loué l’esprit de cette fête juive, telle qu’elle est perçue par les Marocains.

«Hanoucca, c’est exister ensemble; Hanoucca, c’est s'aimer mutuellement; Hanoucca, c’est rejeter la violence; Hanoucca c’est construire les ponts entre les gens et les civilisations… C'est la compréhension que nous avons dans nos cœurs». Ainsi s’est exprimé Omar Hilale en, allumant la huitième bougie du chandelier, le Hanoukkiah, rituel phare des célébrations de Hanoucca, l'une des plus importantes fêtes du judaïsme.

«Hanoucca n'est pas une tradition étrange dans mon pays.… Le peuple juif fait partie de notre société, de notre religion, de notre peuple [et] de notre histoire», a ajouté le représentant permanent du Royaume auprès des Nations Unies, qui était l’invité de Gilad Erdan, ambassadeur d'Israël auprès de l'ONU, pour cette cérémonie qui intervient une semaine après l’annonce de rétablissement des relations diplomatiques entre le Maroc et Israël.

«Il n'y a pas d'alternative à la paix. Nous sommes tous les fils d'Abraham et les fils d'Abraham, ils s'asseoiront toujours ensemble à la fin de la journée pour faire la paix ensemble et construire un avenir ensemble pour la prochaine génération», a souligné Omar Hilale, selon les propos rapportés par The Jerusalem Post.

De son côté, l’ambassadeur israélien est revenu sur les liens profond entre le Maroc et le peuple juif, qui remontent à des milliers d'années. «Renouveler cette relation réalise le rêve de nombreux Israéliens d'origine marocaine qui restent fiers de leurs racines et ont un grand amour pour le pays. Pendant de nombreuses années, ces juifs ont servi de pont entre nous, ce pont est maintenant renforcé», a déclaré l'ambassadeur d'Israël à l'ONU.