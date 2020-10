© Copyright : AFP

C'est confirmé. Le ministre français de l'Intérieur, Gérald Darmanin, est attendu le mercredi 14 octobre à Rabat au soir pour une visite de travail de deux jours, qu'il entamera dès le lendemain avec des entretiens avec son homologue marocain, Abdelouafi Laftit.

Le ministre français, qui doit repartir à Paris le 16 octobre, aura un agenda riche en activités à Rabat. Selon plusieurs médias français, l'un des principaux points qu'il compte évoquer avec son homologue marocain concerne la question des 16.000 mineurs non accompagnés, qui se trouvent actuellement en situation irrégulière sur le territoire français.$

En plus de ce sujet, une problématique complexe qui date depuis longtemps, Gérard Darmanin doit valoriser, au cours de ce séjour, l'excellence du niveau de coopération avec les services de sécurité marocains, tout particulièrement en ce qui concerne la lutte contre l'immigration clandestine, le trafic de drogue et le terrorisme, qui constitue l'un des volets majeurs de la coopération sécuritaire, non seulement maroco-française mais aussi avec plusieurs pays de l’UE.

Le déplacement de Gérald Darmanin à Rabat permettra aussi d'évoquer la question de l'Islam en France, une visite étant prévue avec le ministre des Habous et des affaires islamiques, Ahmed Taoufiq.

Emmanuel Macron a annoncé, le vendredi 2 octobre, la préparation d'un projet de loi sur la lutte contre “les séparatismes”. Le président français a clairement désigné et dénoncé à ce propos le rôle de l'islam radical en France.