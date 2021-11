© Copyright : Departement of State / Le360 (capture image vidéo)

Kiosque360. Les relations entre le Maroc et les Etats-Unis d’Amérique sont fondées sur de solides bases imposées par une amitié séculaire et un partenariat stratégique constat entre les deux Etats. Cet article est une revue de presse du quotidien Al Akhbar.

Entre le Maroc et les Etats-Unis, les relations historiques et stratégiques pèsent de tout leur poids dans la solidité des liens qui ont tujours uni les deux pays, durant les deux derniers siècles et demi, explique le quotidien Al Akbar dans l’éditorial de son édition du mercredi 24 novembre.

Preuve en est que le président américain, Joe Biden, dans son récent message au roi Mohammed VI à l'occasion de la fête de l'indépence du 18 novembre au Maroc, a rappelé que les relations maroco-américaines datent de plus de 235 ans et sont profondément «enracinées». Une position constante que vient de confirmer le secrétaire d’Etat américain, Anthony Blinken, en accueillant son homologue marocain, Nasser Bourita.

Al Akhbar précise qu’en rappelant la profondeur historique et stratégique des relations Maroc-USA, Blinks a mis le doigt sur une forte symbolique, loin de tout langage diplomatique de circonstance.

En effet, les différentes administrations américaines qui se sont succédées à la Maison Blanche, qu’elles soient issues du Parti républicain ou celui démocrate, ont toujours tenu à rappeler et à renforcer la solidité des relations historiques avec le Maroc, basées sur des intérêts mutuels, et ce quel que soit le degré de désaccords qui peuvent naître sporadiquement entre les deux pays sur tel ou tel dossier international. Car leurs relations stratégiques sont au-dessus de toute contingence, n’en déplaise, ajoute Al Akhbar, aux ennemis du Maroc qui avaient cultivé le secret espoir de voir surgir une improbable crise entre le Maroc et les USA, avec l’arrivée de Joe Biden au pouvoir, il y a un an. Ils seront finalement déçus, selon Al Akhbar, car c’est finalement tout le contraire qui s’est passé.

Avec l’administration Biden, les relations maroco-américaines sont même passées à la vitesse supérieure, avec la confirmation de la reconnaissance par Washington, de la marocanité du Sahara et son soutien sans équivoque à la proposition marocaine d’autonomie comme seule solution crédible au conflit créé autour des provinces sud du Maroc.

Plutôt que de céder aux sirènes de la propagande séparatiste, l’administration américaine a toujours pris en compte la position stratégique du Maroc, son rôle primordial dans le maintien de la sécurité et la stabilité régionales et mondiales. En effet, ajoute encore Al Akhbar, le Maroc est l’un des principaux partenaires des USA en matière de lutte contre le terrorisme, en lequel l’administration américaine voit une importante passerelle pour ses investissements en Afrique, où la Russie et la Chine sont en train de prendre pied sans partage.