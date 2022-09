Maroc-Espagne: réunion de haut niveau, passage terrestre pour les marchandises… Ce qu’en dit Jose Manuel Albares

Le ministre des Affaires étrangères Nasser Bourita s’est entretenu avec son homologue espagnol Jose Manuel Albares, le 21 septembre 2022 à New York, dans le contexte de la 77e Assemblée générale de l'ONU.

Le ministre espagnol des Affaires étrangères, de l'Union européenne et de la Coopération Jose Manuel Albares s'est félicité, hier mercredi, à New York, du partenariat stratégique «intense» liant l’Espagne et le Maroc qui reflète, a-t-il dit, «une nouvelle étape» fondée sur «la transparence, la communication permanente et le respect mutuel».