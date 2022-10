© Copyright : Pool Moncloa / Borja Puig de la Bellacasa

Le président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, n'inclura aucun membre de son partenaire au gouvernement, Unidas Podemos, dans la délégation espagnole qui se rendra à Rabat fin novembre pour participer à la Réunion de haut niveau (RHN) bilatérale avec le gouvernement marocain, rapporte, vendredi 7 octobre 2022, le journal «Okdiario».

«La convocation de ce forum est l'un des accords conclus entre le président du gouvernement et le roi du Maroc, Mohammed VI, lors de la visite de Sanchez à Rabat, il y a quelques mois. Après quelques années de tensions politiques, principalement dues à l'ingérence de Pablo Iglesias (ancien leader de Podemos) et de Podemos, après leur arrivée au pouvoir institutionnel en raison de leur position sur le Sahara - désormais entièrement amendée par le président -, les deux pays semblent vouloir rattraper le temps perdu», ajoute le quotidien sur son site internet.

«L’accélération des évènements a été possible grâce à la concession historique de Sanchez de la reconnaissance du Sahara comme partie du Maroc. Une décision très critiquée par les partenaires minoritaires de l'exécutif, qui se sont d'ailleurs prononcés contre. C'est pourquoi, afin de ne pas contrarier le gouvernement marocain et d'éviter d'éventuels débordements, comme cela s'est produit au Congrès, l'Espagne a décidé de n'inscrire à l'ordre du jour aucun sujet qui nécessiterait la présence des ministres violets», détaille la publication.

Selon des sources gouvernementales espagnoles, citées par le média, «la Réunion de haut niveau entre l'Espagne et le Maroc est une rencontre d'un intérêt supérieur pour le développement des relations profondes et denses d'amitié et de coopération qui existent entre deux partenaires stratégiques comme l'Espagne et le Maroc».