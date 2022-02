Majorité et opposition unies face à la sécheresse

Kiosque360. Alors que le monde rural et les agriculteurs souffrent du retard des pluies et s’exposent à l’une des plus sévères sécheresses au Royaume, le gouvernement d’Aziz Akhannouch se fait toujours attendre. Au parlement, majorité et opposition unissent leurs forces. Détails dans cette revue de presse du quotidien Al Ahdath Al Maghribia.

Le gouvernement d’Aziz Akhannouch se retrouve dans une situation délicate. La faute au retard des pluies, engendrant “la pire sécheresse des trente dernières années”, comme l'affirment plusieurs sources médiatiques. Alors que le monde rural et les agriculteurs en paient d’ores et déjà les frais, l’Exécutif n’a pas encore dévoilé ses plans pour sauver la saison, d’autant plus que la pluviométrie est l’une des hypothèses les plus importantes dans l’élaboration du projet de loi de finances. En attendant la réaction du gouvernement, force est de constater que la sécheresse unit les forces parlementaires, relève le quotidien Al Ahdath Al Maghribia dans sa livraison du 15 février. En effet, les groupes parlementaires des partis de l’opposition ont adressé une correspondance aux présidents des quatre commissions permanentes au sein de la Chambre des représentants concernés par la sécheresse au Royaume. Dans leur correspondance, les groupes parlementaires de l’opposition appellent les présidents des quatre commissions à tenir des réunions en urgence en présence des ministres concernés. Objectif: examiner les mesures à mettre en place pour faire face aux conséquences d’une année agricole qui s’annonce des pluies difficiles. Ainsi, le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, le ministre de l’Eau, Nizar Baraka, le ministre de l’Agriculture, Mohamed Sadiki, et la ministre de l’Economie et des finances, Nadia Fettah Alaoui, sont sollicités au Parlement. Reste à savoir si les ministres conviés s’y rendront alors que le gouvernement Akhannouch n’a pour l’heure communiqué aucun plan pour faire face à la situation, s’interroge le quotidien. D’après Al Ahdath Al Maghribia, cette crise de sécheresse a aussi uni l’opposition et la majorité au sein de l’hémicycle. Car la première réunion, celle des Infrastructures, de l’énergie, des mines et de l’environnement, attendue le 1er mars, se tiendra à l’invitation des groupes et groupements parlementaires de l’opposition ainsi que le groupe du parti Authenticité et modernité (PAM), membre de la coalition gouvernementale.

Par Khalil Rachdi