Lutte contre le crime en milieu maritime: la Gendarmerie royale reçoit 4 patrouilleurs américains haute performance

La flotte du Groupement maritime de la Gendarmerie royale s’enrichit avec de nouvelles acquisitions made in USA. Quatre nouveaux patrouilleurs haute performance 52 Fearless Super Interceptor, produits par l’américain Metal Shark, viennent ainsi garnir la flotte nationale, indique FAR-Maroc sur ses pages Facebook et X.

D’après les informations relayées par le forum spécialisé en affaires militaires, ces unités ultra-performantes peuvent atteindre des vitesses de pointe allant jusqu’à 70 nœuds marins. Elles peuvent maintenir une vitesse de croisière de 50 nœuds pendant plus de 12 heures consécutives, ce qui les rend particulièrement efficaces dans les opérations de poursuite en mer.

Cette récente réception porte à 5 le nombre de ces navires opérés par la Gendarmerie royale.

A préciser que la Marine royale avait également acquis 10 de ces appareils dans le cadre de la coopération militaire entre le Maroc et les Etats-Unis, indique la même source.

Le 52 Fearless Super Interceptor a été développé en réponse à la demande croissante des opérateurs militaires pour des navires d’interception plus grands et plus rapides, offrant une plus grande portée et une meilleure tenue en mer.

Ce patrouilleur de très haute performance, qui est capable de naviguer en haute mer, occupe un créneau d’importance croissante pour les opérateurs militaires du monde entier, établissant de nouvelles normes en matière de taille, de vitesse et de capacité.

Le 52 Fearless Super Interceptor est une plateforme configurable conçue pour des missions allant de la lutte contre les stupéfiants à la protection des zones économiques exclusives, en passant par d’autres activités d’application de la loi en mer.