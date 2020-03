© Copyright : DR

Aziz Akhannouch, président du RNI, a démenti catégoriquement les rumeurs selon lesquelles il serait démissionnaire de son poste. Il a présidé, hier lundi à Rabat, une réunion du bureau politique de son parti.

Plusieurs points ont été examinés notamment celui de l'offensive diplomatique du Maroc qui a été marquée par l'ouverture de huit représentations consulaires africaines à Laâyoune et Dakhla. Au terme de cette réunion, le RNI a appelé les partis politiques, majorité et opposition confondues, "à adhérer positivement à un débat institutionnel et responsable au sujet des lois électorales".

Par ailleurs, le bureau politique a invité les partis de la majorité à "plus de coordination" en vue d'élever le rythme des réformes. La réforme agraire ainsi que l'initiative du roi demandant aux banques de faciliter l'octroi des crédits aux jeunes porteurs de projets ont été salués par le bureau politique dont les travaux ont été achevés hier lundi vers 22H00.