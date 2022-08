© Copyright : MAP

Dans un témoignage paru le 23 août dernier, «Breaking History: A White House Memoir», Jared Kushner, gendre et principal conseiller de l’ancien président américain Donald Trump, revient longuement sur les coulisses de l'accord tripartite Maroc-Etats-Unis-Israël, signé le 22 décembre 2020 à Rabat. Ce qu'il en dit.

Dans un essai publié le 23 août dernier, Jared Kushner dévoile les coulisses des négociations de l’accord tripartite Maroc-Etats-Unis-Israël, signé le 22 décembre 2020 à Rabat. Un long passage de l'ouvrage du gendre de Donald Trump, qui est aussi l’un des artisans des accords d’Abraham, décrit le Maroc comme étant un pays stable, à l'économie saine, qui assure la sécurité de la région et fait pièce au déploiement de groupes terroristes, tels que Daesh ou Boko Haram. Jared Kushner exprime aussi son respect envers le Souverain.

Des inquiétudes dissipées

A propos de sa première visite au Maroc en 2019, Jared Kushner dit l'avoir vécue «avec une certaine appréhension». Il se souvient que l'été précédent, les Etats-Unis, le Canada et le Mexique s'étaient portés ensemble candidats pour le Mondial 2026, tout comme le Maroc, qui se proposait aussi d'accueillir cette compétition.

«Gagner cette candidature pour accueillir le tournoi de football le plus regardé avait été, certes, un succès diplomatique et économique majeur pour le président. Cependant, il y avait un bémol: le Maroc était second. Nous étions inquiets», écrit Jared Kushner. Toutefois, l’inquiétude du gendre de Donald Trump s’était vite dissipée après qu'il ait été chaleureusement accueilli par le Roi.

«Le roi Mohammed VI est issu d'une lignée noble de dirigeants alaouites, descendants directs de la famille du prophète de l'islam. En conséquence, il avait une énorme crédibilité dans le monde musulman (...) Alors que je me préparais pour le voyage, nos experts en politique étrangère interne ont mis en avant la popularité du Roi et son intelligence et ont prédit qu'il voudrait discuter de la question de la souveraineté (du Maroc, Ndlr) sur le Sahara», signale Jared Kushner.

«Lorsque j'ai demandé à nos experts ce qui faisait obstacle à la reconnaissance (de la souveraineté du Maroc sur le Sahara, Ndlr), ils m'ont donné un nom: Jim Inhofe. Le président de la puissante commission des forces armées du Sénat, âgé de quatre-vingt-quatre ans, s'est opposé à la souveraineté marocaine sur le Sahara (...) Pour une raison quelconque, il avait voyagé au Sahara pendant vingt ans et était devenu un puissant parrain de la quête d'indépendance du Front Polisario», confirme-t-il.

Première de couverture de l'essai de Jared Kushner, conseiller principal à la Maison Blanche sous le mandat de Donald Trump.

© Copyright : Broadside Books

«En arrivant à Casablanca, j'ai été surpris et ravi de voir mon ami et rabbin bien-aimé, David Pinto, qui m'a toujours inspiré à trouver du réconfort et de la force dans ma relation avec Dieu. Le rabbin Pinto était un fier juif français d'origine marocaine, qui disait souvent qu'il priait chaque jour pour le Roi du Maroc, en raison de ses actes héroïques pendant la Seconde Guerre mondiale», ajoute Kushner, qui fait ainsi référence à feu le Sultan Mohammed V.

Un si rare honneur…

«Le roi Mohammed VI avait découvert que l'arrière-arrière-grand-père du rabbin Pinto, le rabbin Haïm Pinto, était enterré dans le cimetière juif historique de Casablanca, lieu de pèlerinage vénéré. A ma grande joie et à mon grand étonnement, le Roi avait fait en sorte que le rabbin Pinto me rejoigne au Maroc afin que nous puissions tous les deux rendre hommage à la tombe de son grand-père. Cet après-midi-là, l'attaché américain à Casablanca m'a informé que le Roi m'avait invité à dîner dans sa résidence privée. Un si rare honneur, car il recevait presque toujours des invités au Palais Royal. C'était le Ramadan, donc Jason Greenblatt et moi sommes arrivés après le coucher du soleil et avons été escortés dans une salle à manger extérieure majestueuse au bord de la piscine, où nous avons découvert un énorme buffet de nourriture casher», se souvient l’ancien haut conseiller à la Maison Blanche.

«Alors que nous étions assis avec le Roi pour un dîner Iftar pour rompre le jeûne du Ramadan, je l'ai remercié pour sa prévenance dans l'organisation de la visite du cimetière. Au début du dîner, je m'assis à la droite du Roi. À sa gauche, en face de moi, se tenait son fils, un garçon de seize ans avec l'allure de quelqu'un qui avait le double de son âge. La relation chaleureuse entre père et fils était évidente. Alors que certains enfants de dignitaires manquent de maturité pour se comporter dans des cadres officiels, le prince héritier Moulay Hassan était pleinement attentif et engagé. Le Roi et moi avons discuté du conflit israélo-palestinien, et il a souligné l'importance d'assurer l'harmonie et l'accès aux sites sacrés de Jérusalem (...) Après avoir écouté attentivement son point de vue sur le Sahara, j'étais plus convaincu que la reconnaissance de la souveraineté du Maroc était la politique logique et j'ai promis que je rapporterai la question à Washington», écrit Jared Kushner.

Quand John Bolton s'emmêle les pinceaux

«Le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, a également expliqué pourquoi le Roi n'avait pas visité la Maison Blanche comme prévu en 2018. Il a déclaré que John Bolton n'accepterait pas d'inclure un libellé dans la lecture du voyage indiquant que les Etats-Unis travailleraient avec le Maroc pour trouver une solution pacifique sur le Sahara. Trump attendait avec impatience la visite et, à ma connaissance, Bolton ne l'a jamais informé de la raison pour laquelle elle a été annulée», apprend-on aussi de cet ouvrage de Jared Kushner.

Trump désormais moins préoccupé par l'opposition d'Inhofe

Pour Donald Trump, la censure des médias sociaux constituait une menace sérieuse pour la sécurité nationale et l'intégrité des élections aux Etats-Unis. C’est pourquoi il insistait pour inclure une disposition visant à mettre fin à l'article 230 dans la loi sur la défense nationale (NDAA). «Quand j'ai demandé à Mark Meadows (ancien chef de cabinet de la Maison-Blanche, Ndlr) si le Congrès modifierait la loi, il a dit que c'était peu probable (...) “Rends-moi juste un petit service”, ai-je dit à Meadows. “Assurez-vous que le président sait qu'Inhofe retarde cela, et c'est à cause de lui que nous n'avons pas d'accord de paix avec le Maroc”», explique aussi Jared Kushner, qui indique que «la version finale de la NDAA n'incluait pas la disposition de l'article 230, ce qui a profondément déçu le président. Cela a créé une ouverture inattendue pour nous, de revoir la question avec le président».

«J'ai demandé à Avi d'appeler le ministre des Affaires étrangères du Maroc, Nasser Bourita, pour voir si son pays honorerait toujours les termes de l'accord de paix dont nous avions discuté six mois auparavant. Diplomate habile, Bourita possédait un profond réservoir de connaissances sur les questions, qu'il associait à son vaste intellect et à son esprit créatif. Il nous a toujours donné des commentaires honnêtes (...) Nous voulions savoir si les Marocains étaient prêts (...) Après avoir vérifié auprès du Roi, Bourita a confirmé qu'ils étaient partants. Nous avions peu de marge d'erreur. Un faux pas ou un commentaire mal chronométré ferait couler cet accord», se souvient-il.

Après avoir discuté avec le roi Mohammed VI, Donald Trump a annoncé, sur Twitter, la décision des Etats-Unis de reconnaître la souveraineté du Maroc sur son Sahara et celle du Royaume de rétablir les relations diplomatiques avec Israël. Cette décision, a expliqué Jared Kushner, a été saluée par de nombreux pays, dont les Emirats arabes unis et l’Egypte.

Dans les coulisses de la signature de l’accord tripartite

Bien que le Maroc ait annoncé qu'il reprendrait ses relations diplomatiques avec Israël, le 10 décembre, les deux pays devaient encore signer un accord. L'un des derniers points de désaccord entre Israël et le Maroc concernait l’ouverture d’une ambassade. Une proposition que Nasser Bourita a catégoriquement rejetée, au point de menacer d'annuler complètement l'accord.

«Je lui ai promis que nous amènerions les Israéliens au bon endroit. Ce soir-là, je me suis assis avec Bibi (Benyamin Netanyahou, Ndlr) dans son bureau (...) Nous n'avons pas eu longtemps pour réfléchir. Nous devions encore finaliser les termes de l'accord de paix imminent avec le Maroc (...) A la fin de notre rencontre, moins de douze heures avant le premier vol historique vers le Maroc, Bibi a signé les termes définitifs de la déclaration», raconte Kushner.

«A l'aéroport le lendemain matin, nous avons été accueillis par la délégation israélienne, conduite par Meir Ben-Shabbat, le conseiller israélien à la sécurité nationale, dont les parents sont nés au Maroc. A notre arrivée à Rabat, nous avons été immédiatement escortés au mausolée Mohammed V, où nous avons signé le livre d'or et déposé une gerbe sur les tombes des défunts souverains marocains Mohammed V et Hassan II, qui ont défendu le peuple juif contre la persécution. Ce soir-là, nous sommes allés au palais, où nous avons été escortés dans le bureau du Roi, une grande pièce lambrissée qui sentait l'encens et était ornée de superbes tissus damassés. Deux rangées de chaises bien rangées se faisaient face, l'une pour les officiels marocains et l'autre pour moi, Avi Berkowitz, Adam S. Boehler et Meir Ben-Shabbat», relate également Jared Kushner.

«Le roi Mohammed VI était assis à la tête de la salle, divisant les rangées, devant une immense fresque représentant son arbre généalogique, qui remontait au prophète. Connu pour son goût irréprochable, le Roi était vêtu d'un costume noir bien taillé. Assis directement à côté du Roi, se trouvait son fils, Moulay Hassan, le prince héritier [alors au] lycée, qui m'avait impressionné lors de notre dîner en 2019. Le Roi m'a accueilli aussi chaleureusement que possible, tout en respectant les protocoles stricts du Covid-19», se remémore-t-il encore.

«Alors que les caméras capturaient l'instant pour que le monde entier puisse le voir, nous avons signé la déclaration tripartite entre Israël, le Maroc et les États-Unis (...) J'ai fait une pause de quelques secondes avant d'apposer ma signature en tant que représentant des Etats-Unis. J'avais signé beaucoup de documents dans ma vie professionnelle. L'action était la même -presser le stylo sur le papier pour conclure un accord- mais la différence d'importance n'aurait pas pu être plus dramatique. Cet accord conduirait à des connexions et à des activités qui rendraient le monde plus pacifique et prospère. Dans les transactions commerciales, les parties changent de propriétaire; dans les accords de paix, les gens changent d'avis», se souvient-il.

«Ensuite, j'ai remis un cadeau au Roi: la nouvelle carte officielle du Maroc du département d'Etat américain, qui incluait le Sahara dans le territoire du pays. Le Roi jubilait de cette reconnaissance ainsi que des liens nouvellement établis de son pays avec Israël. Ce soir-là, alors que les gens célébraient [l'évènement] dans les rues pour marquer cet accord capital, les Marocains nous ont préparé un repas casher dans le vaste palais des invités», écrit-il.

Pour le Maroc, le rétablissement de la relation avec Israël est une contribution à la paix au Moyen-Orient. La Déclaration tripartite conjointe est un outil précieux qui peut aider à faire avancer la paix dans la région, améliorer la sécurité et ouvrir de nouvelles opportunités pour tous. Elle confirme et amplifie le vaste et riche potentiel de coopération entre le Maroc, les Etats-Unis et Israël, pour s'ouvrir à des partenariats incluant d'autres pays et régions, avait déclaré le chef de la diplomatie marocaine, Nasser Bourita, à l'occasion de la commémoration du premier anniversaire de cet accord tripartite.