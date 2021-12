© Copyright : Le360

Les différentes positions des pays arabes réaffirmant le soutien de l'intégrité territoriale du Royaume du Maroc constituent «un véritable affront à l'Algérie et à son ministre des Affaires étrangères», a indiqué l'agence de presse italienne LaPresse.

«La position de la Ligue arabe vient en réponse à une protestation récemment exprimée par la délégation algérienne contre la publication de la carte complète du Maroc, comprenant le Sahara marocain, lors d'un événement organisé par l'Organisation des femmes arabes au Caire», a rappelé l’agence italienne.

La décision de la Ligue des Etats arabes «s'inscrit dans la lignée de celle du Conseil de coopération du Golfe qui, à l'issue de son dernier sommet tenu le 14 décembre, a soutenu la marocanité du Sahara dans sa déclaration finale», a également indiqué LaPresse.

La Ligue arabe a appelé tous les Etats membres à adopter pleinement la carte du Maroc, soutenant ainsi l'intégrité territoriale du Royaume, a rapporté le l'agence italienne, expliquant que l'organisation panarabe a émis une note à tous les organes et organisations, recommandant l'adoption d'une carte unifiée du Royaume dans tous les événements qu'ils organisent, en y joignant une carte des pays arabes comprenant la carte complète du Maroc.

Cette note intervient à quelques mois du prochain sommet des chefs d'Etat arabes, prévu en mars prochain à Alger, a expliqué LaPresse, précisant que la dernière réunion ministérielle des ministres arabes de l'Habitat, organisée le 14 décembre à Amman, a insisté sur «la nécessité de respecter la géographie et la souveraineté des Etats dans toutes les manifestations organisées par les organismes, fédérations et organisations affiliées au Conseil des ministres arabes de l'Habitat, afin de donner une image complète et indivisible du monde arabe».

Face à cette position prise par la Ligue arabe, l'agence se demande, en citant de nombreux analystes, si les autorités algériennes entendent poursuivre leur «guerre diplomatique» contre le Maroc, mettant en garde que ce conflit menace la stabilité et la sécurité de l'ensemble de l'espace euro-méditerranéen.