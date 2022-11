© Copyright : LE 360

VidéoRéagissant au discours du roi Mohammed VI prononcé le 6 novembre 2022, à l’occasion du 47e anniversaire de la Marche verte, le politologue Mohamed Tajeddine Houssaini a salué «les orientations royales qui ont permis aux provinces sahariennes de connaître un essor économique et social sans précédent».

«Ce développement a touché, comme l’a affirmé le Souverain, des domaines divers liés aux transports, aux ports, à l’agriculture, à la santé, à la formation et à l’emploi», a affirmé le politologue dans un entretien avec Le360, estimant que «peu de régions en Afrique ont connu un tel progrès de développement».

Dans son discours, faut-il le rappeler, le roi Mohammed VI a souligné que, c’est doté d’une enveloppe budgétaire de plus de 77 milliards de dirhams que le programme de développement intégré a été conçu «pour initier une véritable dynamique économique et sociale dans la région. Sa vocation est de stimuler, dans ces territoires, la création d’emplois, d’y assurer un climat propice à l’investissement, de les pourvoir des infrastructures et des équipements qui leur sont nécessaires».

Ce projet ambitieux, a indiqué le Souverain, répond exactement «aux préoccupations et aux attentes de la population des Provinces du sud». «Aujourd’hui, plus de sept ans environ après le lancement de ce programme, et avec un taux d’engagement proche de 80% de l’enveloppe budgétaire allouée, Nous nous réjouissons des résultats positifs atteints», a spécifié le Roi.

Commentant le discours royal, Tajeddine Houssaini a estimé que ce dernier repose sur trois axes à savoir «la portée humaine, le développement économique qu’a connu la région et la portée africaine de ce progrès».

«Le citoyen de la région bénéficie de nombreux avantages sur les plans économique et social, en matière d’éducation, de santé et du développement des opportunités d’emplois», a-t-il déclaré en rappelant que la région a pu assurer quelque 6.000 hectares pour la promotion de l’emploi agricole en faveur des jeunes. «Le développement de l’entrepreneuriat va également constituer une véritable révolution dans les domaines économique et social», a estimé ce professeur de droit international à la Faculté de droit de Rabat-Agdal.

Ce dernier n’a pas manqué de rappeler que la région s’est dotée de nombreuses infrastructures de base et ce, dans le cadre du grand projet de développement de la région. Il a cité le budget de 77 milliards de dirhams, dont 80% ont déjà été investis dans les provinces sahariennes, ainsi que le port Atlantique de Dakhla, dont les travaux démarreront bientôt.

Pour conclure, le politologue a d’autre part évoqué, le grand projet du gazoduc, tel que l’a souligné le Souverain dans son discours, devant relier le Nigéria au Maroc via 13 pays africains. «Cet énorme projet, initié par le roi Mohammed VI et le président du Nigéria, a reçu un accueil favorable des institutions internationales. Dans un proche avenir, il va augmenter le rythme de développement en Afrique de l’Ouest et assurer aussi un approvisionnement de l’Europe en gaz», a-t-il conclu.