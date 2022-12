Le Roi Mohammed VI et Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyane, Président de l’Etat des Emirats arabes unis.

© Copyright : Le360 (photomontage)

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à Son Altesse Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyane, Président de l’État des Émirats Arabes Unis, à l’occasion de la fête nationale de son pays.

Dans ce message, le Souverain a exprimé, en son nom propre et en celui du peuple marocain, ses chaleureuses félicitations au Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyane et ses sincères vœux au peuple émirati de davantage de progrès et de prospérité sous la sage conduite du Président émirati.

A cette occasion, le Roi a réitéré sa grande fierté des relations de fraternité sincère liant le Royaume du Maroc à l’Etat des Emirats Arabes Unis, réaffirmant sa détermination constante à œuvrer de concert avec le Président émirati afin de hisser le partenariat stratégique maroco-émirati solide à des paliers supérieurs.

Le Roi implore le Tout-puissant de renouveler pareille heureuse occasion pour le Président émirati et son illustre famille, dans davantage de santé, de quiétude et de longue vie.