Le roi Mohammed VI et Natasa Pirc Musar, présidente élue de la République de Slovénie.

© Copyright : Le360 (photomontage)

Le roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à Natasa Pirc Musar, après son élection en tant que présidente de la République de Slovénie.

Dans ce message, le souverain exprime ses chaleureuses félicitations et ses sincères vœux de plein succès à Natasa Pirc Musar dans l’accomplissement de ses hautes fonctions et dans la conduite de ce pays ami vers davantage de progrès et de prospérité.

Le Roi souligne aussi que la grande confiance dont elle a joui de la part des citoyens slovènes, reflète la compétence et l’expertise dont Natasa Pirc Musar dispose et de l’estime qu’accordent ces citoyens à sa personne.

Le souverain saisit cette occasion pour réitérer sa détermination à œuvrer de concert avec la présidente élue pour consolider les liens d’amitié solide unissant les deux pays et donner une forte impulsion aux relations de coopération dans différents domaines pour le bien des deux peuples amis.