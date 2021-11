© Copyright : DR

Le roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à Audrey Azoulay à l'occasion de sa réélection, à une très large majorité, à la direction générale de l’Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture (Unesco).

Dans ce message, le Roi félicite Azoulay et formule des vœux de réussite pour l'accomplissement de sa haute mission.

"Cette confiance renouvelée est un hommage à l'action que vous menez pour consolider la vocation de l'Organisation à œuvrer pour la paix, la solidarité et la concorde entre les peuples et les cultures", souligne le Souverain.

Le Roi affirme dans ce message que le Royaume du Maroc, fervent défenseur du multilatéralisme, est solidaire des engagements ambitieux de l'Unesco, en faveur de l'enjeu crucial et prioritaire que constitue l'éducation et il se tient à ses côtés dans ses actions liées à la préservation du patrimoine et au développement durable.