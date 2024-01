Le roi Mohammed VI accomplit la prière du vendredi à la mosquée «SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan» à Salé

L’imam a focalisé son prêche sur l’importance de l’eau, cette denrée vitale dont le Tout-Puissant a fait toute chose vivante et qui constitue la quintessence de la création, le secret de l’existence et le moteur de toute activité de développement, l’eau étant cette grâce divine qui redonne la vie à la terre une fois morte.

Au vu de la place centrale de cette denrée, Allah rappelle dans le Saint Coran que «Son Trône était sur l’eau», a-t-il indiqué, précisant que l’eau est, conformément aux prescriptions divines, source d’hygiène et signe par lequel les musulmans seront, le jour du Jugement dernier, reconnaissables par les traces brillantes dues aux ablutions.

Le Très-Haut, ayant créé d’eau tout animal, en a également fait un moyen de rétribution ici-bas conformément au verset coranique «Et s’ils se maintenaient dans la bonne direction, Nous les aurions abreuvés, certes d’une eau abondante», a-t-il poursuivi.

L’eau étant ainsi magnifiée par le Créateur et compte tenu de son importance pour les hommes, l’islam en a prescrit l’utilisation sage et la gestion rationnelle, sans excès ni démesure, conformément à la parole divine «Et mangez et buvez; et ne commettez pas d’excès, car Il [Allah] n’aime pas ceux qui commettent des excès», a-t-il relevé.

Lire aussi : Le roi Mohammed VI accomplit la prière du vendredi à la mosquée Hassan à Rabat

L’imam a souligné qu’en application de cet ordre divin, le roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, veille constamment à assurer l’approvisionnement des zones urbaines et rurales en cette denrée vitale, tout en donnant ses hautes orientations pour une politique rationnelle et prospective en vue d’une meilleure utilisation des ressources hydriques disponibles, qu’elles soient souterraines ou superficielles.

La communauté des érudits considère, par ailleurs, le gaspillage de l’eau parmi les actes à éviter lors des ablutions fussent-elles au bord de la mer, a-t-il enchaîné.

Il a fait observer que des habitudes que ne peuvent tolérer ni la charia ni la raison font que certaines personnes utilisent actuellement l’eau d’une manière qui ne prend nullement en considération les conséquences aussi bien pour les individus que pour les collectivités.

Or, a-t-il noté, le Créateur a bien prévenu que «si les habitants des cités avaient cru et avaient été pieux, Nous leur aurions certainement accordé des bénédictions du ciel et de la terre».

L’économie dans l’utilisation de l’eau relève de la piété par laquelle l’homme se voit accorder les bénédictions de la terre et du ciel, a-t-il ajouté, mettant l’accent sur l’impératif d’éviter toute négligence en la matière et de garder à l’esprit la mise en garde divine: «Si votre eau était absorbée au plus profond de la terre, qui donc vous apporterait de l’eau de source?»

Lire aussi : Le roi Mohammed VI accomplit la prière du vendredi à la mosquée Al Hadi à Salé

Il a souligné que pour la communauté des croyants, observer la piété en rapport avec le sujet de l’eau implique d’en tenir compte constamment, de remettre en cause le comportement de tout un chacun, de conseiller autrui et de s’entraider dans l’accomplissement des bonnes œuvres et de la piété.

L’imam a exhorté les fidèles à faire bon usage des grâces d’Allah et à les préserver et à rendre hommage au Créateur par les bonnes œuvres en toutes circonstances.

À la fin de son prêche, l’imam a imploré le Tout-Puissant de glorifier, d’assister et de préserver le roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, de couronner ses pas de succès et de combler le Souverain en les personnes du prince héritier Moulay El Hassan, du prince Moulay Rachid et de l’ensemble des membres de l’illustre famille royale. L’imam a également élevé des prières au Très-Haut pour entourer de sa sainte miséricorde feu Mohammed V et feu Hassan II et accorder paix, sécurité et quiétude au Royaume.