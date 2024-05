Le Roi félicite le nouveau président élu de la république de Panama

Dans ce message, le Roi exprime à José Raúl Mulino ses chaleureuses félicitations et ses meilleurs vœux de plein succès dans ses hautes fonctions au service du peuple panaméen ami, afin de réaliser ses aspirations à davantage de progrès et de prospérité.

Le Souverain saisit cette occasion pour saluer la solidité de l’amitié existant entre le Maroc et le Panama ainsi que l’évolution constante de la coopération fructueuse et constructive entre les deux pays, réitérant sa forte détermination à œuvrer de concert avec Mulino en vue de renforcer ces relations distinguées aux niveaux bilatéral et multilatéral et les hisser à des niveaux meilleurs dans divers domaines d’intérêt commun pour le bien des deux peuples.