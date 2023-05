Enaam Mayara, président de la Chambre des conseillers, attendu au Panama le 17 mai

Au Panama, le président de la Chambre des conseillers et la délégation qui l’accompagne participeront à la 27ème édition de l’Assemblée des parlements des pays d’Amérique latine et des Caraïbes (Parlatino) dont les travaux sont prévus du 19 au 20 mai 2023.

Il faut rappeler que le parlement latino-américain est un organisme interparlementaire formé des membres des parlements des pays d’Amérique latine dont plusieurs faisaient partie du Traité instituant le Parlatino en 1987. Son siège est à Panama.

Le jeudi 18 mai, il est prévu une réunion du Forum parlementaire d’Afrique (Afrolac) et du Parlatino. A cette occasion, la délégation marocaine et les représentants du Parlatino, procèderont à l’extension de la grande bibliothèque du Roi Mohammed VI, un édifice qui vient d’être agrandi et équipé de moyens modernes. Cet espace marocain a été inauguré en février 2022 au siège du Parlement d’Amérique latine et des Caraïbes.

La bibliothèque Mohammed VI en terre panaméenne retrace le patrimoine historique, politique et socio-culturel du Royaume et traduit la richesse des relations qu’entretient le Maroc avec les pays de la région, avait alors déclaré le président de la Chambre des conseillers.