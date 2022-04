Fatim-Zahra Ammor, ministre du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Economie sociale et solidaire, a donné le coup d’envoi effectif du programme gouvernemental FORSA, mardi 12 avril 2022, à Rabat, dans une ambiance quelque peu show-business.

La ministre du Tourisme, de l'artisanat et de l'économie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor, a donné mardi 12 avril 2022, à Rabat, le coup d’envoi effectif du programme gouvernemental Forsa. Un chantier sur lequel mise le gouvernement pour encourager la création, en 2022, de 10.000 projets initiés par des jeunes. Mais...

La ministre a appelé les jeunes de divers horizons à adhérer à l’ambitieux projet Forsa pour lequel l’Etat a débloqué un budget de 1,25 milliard de dirhams. Son message a été dévoilé lors d’une cérémonie digne d'un grand show, sous un chapiteau édifié non loin de la forêt Souissi. Le lancement et la présentation du projet ainsi que l'animation des débats ont été confiés par les organisateurs, à savoir le ministère du Tourisme particulièrement, à des influenceurs et autres sociétés d'évènementiel. Au risque de privilégier la forme au fond.

Les journalistes, quant à eux, ont été privés d'une conférence de presse qui aurait pourtant pu apporter plus de consistance à l’évènement et surtout mieux en expliquer les enjeux et les finalités. En répondant aux questions de la presse, la ministre aurait pu ainsi éclairer l’opinion et transmettre plus clairement son message. Un regret partagé par tous les journalistes présents.

Cela n'enlève rien au bien-fondé du programme Forsa. Pour la ministre, ce chantier est ouvert à tous les jeunes «sans conditions». Le seul critère est d'avoir un projet. En prime, un prêt allant jusqu’à 100.000 dirhams, dont une subvention de 10.000 dirhams.

Le projet gouvernemental Forsa a été déployé officiellement le 7 avril 2022 et ce, dans l’ensemble des régions du Royaume. Annoncé par le gouvernement le 11 mars dernier, ce programme ambitieux dispose d’une enveloppe d’1,25 milliard de dirhams pour la seule année 2022. Un budget qui permettra d’accompagner les porteurs de projets depuis la phase d’idée jusqu’à la réalisation effective de leurs projets, 10.000 au total, d’ici fin 2022, expère l'Exécutif.

Le dispositif d’accompagnement comprend une formation en e-learning pour l’ensemble des porteurs des projets retenus, suivie d’une incubation de 2,5 mois au profit des projets les plus innovants. Les appels d’offres ont déjà été lancés pour sélectionner les établissements partenaires parmi les incubateurs locaux, représentés par les organismes de la société civile, spécialisés dans l’accompagnement et le suivi des projets entrepreneuriaux.

Le volet financement prévoit un prêt d’honneur à taux 0, allant jusqu’à 100.000 dirhams, dont une subvention de 10.000 dirhams pour l’ensemble des projets retenus. Entièrement financé par l’Etat, le programme permet aux porteurs de projets de rembourser le prêt sur une durée allant jusqu'à 10 ans, avec un différé de 2 ans.