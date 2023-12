Le prix de la volaille? Une question d’une importance extrême, qui taraude des députés et le gouvernement

Les différents prix de la volaille, dont l’envolée vertigineuse est actuellement constatée ces derniers temps par les consommateurs dans les différents marchés du pays, ont fait l’objet de questions que des parlementaires ont adressées, en séance plénière au Parlement, à Mohamed Sadiki, ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts.

«Les prix à la caisse ont atteint aujourd’hui 20 dirhams le kilogramme, alors qu’ils ne dépassent pas les 17 dirhams à la sortie de la ferme», explique Al Ahdath Al Maghribia de ce mardi 19 décembre 2023.

Cette hausse, que le quotidien qualifie de «vertigineuse» des prix de la volaille intervient alors que l’inflation n’épargne presque plus aucun secteur d’activité, ce qui pénalise lourdement les ménages à revenus modestes, expliquent des interlocuteurs interrogés par Al Ahdath Al Maghribia.

Plusieurs consommateurs, expliquent les mêmes interlocuteurs, ne cachent pas leurs craintes de voir cette tendance à la flambée des prix se poursuivre, et même atteindre des niveaux hors de la portée de plusieurs familles, dont le pouvoir d’achat se retrouve grevé.

Leurs craintes, ajoutent-ils, sont corroborées par la vague de froid qui caractérise actuellement plusieurs régions. Des craintes conjuguées à une certaine colère des consommateurs, qui n’hésitent pas à protester sur cette question précise sur les réseaux sociaux.

La flambée du prix de la volaille est ainsi devenue, en peu de temps, sujet à moqueries sur les réseaux sociaux, expliquent ces mêmes interlocuteurs.

L’Association marocaine des éleveurs de volailles, qui regroupe les professionnels du secteur avicole, interrogée par Al Ahdath Al Maghribia, impute quant à elle cette inflation à «l’augmentation des prix des matières premières, les frais des transports qui s’envolent à cause de la cherté du gasoil et les interdictions d’importations à cause de la grippe aviaire, qui sévit dans la péninsule ibérique».